Coppa U20, Vicentina e Rieti in Portogallo

Sabato 21 settembre a Leiria gli uomini del club veneto nel Gruppo A della rassegna europea a squadre, le donne della Studentesca Milardi nel Gruppo B

19 Settembre 2019

Trasferta internazionale in Portogallo, a Leiria, per l’Atletica Vicentina e la Studentesca Rieti Andrea Milardi che sabato 21 settembre rappresentano l’Italia nella Coppa Europa per Club under 20, diritto guadagnato con la vittoria dello scudetto allievi nella scorsa stagione a Cinisello Balsamo. Gli uomini del club veneto gareggiano nel Gruppo A, la massima serie, in virtù della promozione ottenuta un anno fa nella stessa località portoghese: otto squadre in azione, tra cui i campioni in carica e padroni di casa dello Sport Lisboa e Benfica. Le donne della società laziale, invece, si cimentano con il Gruppo B, a loro volta con otto team partecipanti.

I PROTAGONISTI - Giornata unica (dalle 10 alle 19.30) con squadre formate da atleti under 18 e under 20. Tra gli arancioni della Vicentina spicca lo junior del salto in alto Manuel Lando, finalista continentale a Boras, tra i protagonisti della vittoria-scudetto under 23 nello scorso weekend a Rieti con il successo e il primato personale di 2,16. Nel team anche i campioni italiani allievi dei 400hs (Lorenzo Frivoli) e del disco (Lorenzo Crestani). Tra le rossoblù della Studentesca Milardi, triplo impegno per la sprinter convocata con la staffetta 4x100 agli Europei a squadre di Bydgoszcz Chiara Gherardi (100, 4x100 e 4x400).

Doppia prova per la tricolore allieve Benedetta Benedetti nel peso e nel disco, in pista anche la campionessa nazionale under 18 degli 800 e 1500 Livia Caldarini, schierata a Leiria nella distanza più breve, e la vincitrice del titolo italiano di Agropoli nell’asta Luce Barbi.

LE SQUADRE ITALIANE

ATLETICA VICENTINA - 100-200: Stefano Quarshie; 400-100hs: Massimo Avitabile; 800: Pietro Marangon; 1500: Andrea Zamperetti; 3000: Nicola Cristofori; 2000 siepi: Giulio Dal Prà; 400hs: Lorenzo Frivoli; alto: Manuel Lando; lungo: Carlo Santacà; asta: Marco Todesco; triplo: Nicola Pozza; peso-martello: Catalin Bodean; disco: Lorenzo Crestani; giavellotto: Edwin Adeku; 4x100: Davide Guidolin, Stefano Quarshie, Carlo Santacà, Vichet Schiavetto; 4x400: Massimo Avitabile, Simone Bisortole, Lorenzo Frivoli, Pietro Marangon. A disposizione Francesco Barattini.

STUDENTESCA RIETI ANDREA MILARDI - 100: Chiara Gherardi; 200: Ginevra Ricci; 400: Federica Pansini; 800: Livia Caldarini; 1500: Martina D’Angeli; 3000: Lucrezia Adamo; 2000 siepi: Giorgia Forastiero; 100hs: Elisa Gani; 400hs: Rebecca Ragni; alto: Laura Barbi; asta: Luce Barbi; lungo: Cecilia Rinaldi; triplo: Sara Paolucci; peso-disco: Benedetta Benedetti; giavellotto: Ludovica Giannursini; martello: Raphaelle Mulumba; 4x100: Elisa Gani, Ginevra Ricci, Cecilia Rinaldi, Chiara Gherardi; 4x400: Ginevra Ricci, Livia Caldarini, Federica Pansini, Chiara Gherardi.

I CLUB IN GARA

UOMINI (Gruppo A): Sparta (Danimarca), Playas de Castellon (Spagna), Blackheath & Bromley Harriers (Gran Bretagna), Atletica Vicentina, Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), Mass Lubiana (Slovenia), Valais Romand (Svizzera), Fenerbahce Sport Club (Turchia).

DONNE (Gruppo B): Tartu Ülikooli Spordiklubi (Estonia), Tampereen Pyrintö (Finlandia), Haute Bretagne Athlétisme (Francia), Nord Berlin (Germania), Craughwell (Irlanda), Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Sporting Lisbona (Portogallo), Slavia Trencin (Slovacchia).

