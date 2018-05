CdS Assoluti: Fassinotti debutta a Rieti

Nel weekend la seconda prova regionale in 16 sedi con il primo test stagionale per l'altista azzurro. Bogliolo a Savona sui 100, sfida Bongiorni-Siragusa nello sprint, Howe iscritto nel lungo.

25 Maggio 2018

Dopo i lampi di Tortu e Jacobs a Savona e in attesa della grande notte del Golden Gala Pietro Mennea, l’atletica italiana si prepara alla seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2018. Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 maggio si gareggia in 16 sedi per decretare i club che parteciperanno alle quattro finali nazionali del 23-24 giugno. La Finale Oro che assegnerà lo scudetto sarà ospitata da Modena, mentre quella Argento avrà sede a Bergamo, poi Bronzo a Sulmona (AQ) e finale B a Tivoli (RM).

Sarà la pedana di Rieti a fare da cornice alla prima uscita stagionale all’aperto di Marco Fassinotti (Aeronautica). Il 29enne torinese che si allena alla Farnesina con Stefano Serranò quest'anno ha gareggiato soltanto indoor e ha chiuso al secondo posto gli Assoluti di Ancona. All'aperto vanta un primato personale di 2,33 a Oslo nel giugno 2015: "Quello di domenica un primo test in vista degli appuntamenti internazionali - spiega Fassinotti -. Cercavamo un esordio in tranquillità e Rieti ci è sembrato il posto migliore, anche come tempistica. Ho avuto riscontri positivi in allenamento, questa è stata l’ultima settimana di carico e la condizione non può che salire. Si comincia con fiducia. Dopo Rieti sarò in pedana a Oslo e Ostrava, destinazione Berlino". A poche ore dal 12.99 nei 100hs che l’ha fatta diventare la quinta ostacolista azzurra di sempre, è annunciato anche il nuovo impegno di Luminosa Bogliolo (Cus Genova), sempre sul rettilineo di Savona, ma stavolta nei 100 metri.

DOPPIA LOMBARDIA - Doppia sede, come sempre, per la Lombardia. A Chiari (Brescia) raddoppia l’impegno il tricolore assoluto dei 100 Federico Cattaneo (Atl. Riccardi Milano 1946) dopo il 10.33 di Savona. Oltre alla gara più veloce, è atteso anche nel mezzo giro di pista dove troverà, tra gli altri, Roberto Rigali (Brixia Atletica) e Alessandro Piubeni (Interflumina è più Pomì) reduce dal ventoso 10.34 (+3.0) sui 100 di Savona. Capitolo ostacoli: nei 110hs il campione italiano Lorenzo Perini (Osa Saronno/Aeronautica) cerca di approfittare dell'onda lunga di Savona dove ha migliorato il personale in 13.60. Nei 400hs, il tricolore assoluto Lorenzo Vergani (Cus Pro Patria Milano) prova a prolungare il momento d’oro della specialità dopo il boom del terzetto Lambrughi-Contini-Bencosme a Rieti. È iscritto nella 4x100 il campione europeo junior della 4x400 Klaudio Gjetja (Pro Sesto Atletica), nell'alto il vicecampione europeo under 23 Christian Falocchi (Brixia Atletica), mentre nella 10 km di marcia si esibirà il tricolore assoluto della 50 km Stefano Chiesa (Atl. Cento Torri Pavia). A Cinisello Balsamo (Milano) le tre gemelle Troiani (Cus Pro Patria Milano) tornano in azione dopo aver fatto incetta di titoli ai Campionati nazionali universitari di Isernia: Alexandra iscritta su 100 e 400, Serena 200, Virginia 800. La quattrocentista azzurra della staffetta Elena Maria Bonfanti (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) è attesa sui 200, mentre nel mezzofondo si segnalano le campionesse di cross in staffetta di Gubbio con il Cus Pro Patria Milano, Elena Romagnolo (5000) e Nicole Reina (3000 siepi). Dalle pedane, occhio soprattutto a Sydney Giampietro (Cus Pro Patria Milano/Fiamme Gialle) nel peso e alla tricolore invernale Sara Jemai (Us Sangiorgese/Esercito) nel giavellotto.

BONGIORNI & SIRAGUSA - Tra Arezzo e Firenze le scintille toscane. Va in scena il confronto su 100 e 200 tra la tricolore indoor dei 60 Anna Bongiorni (Cus Pisa/Carabinieri), la campionessa italiana dei 100 Irene Siragusa (Atletica 2005/Esercito) e Audrey Alloh (Atl. Firenze Marathon/Fiamme Azzurre). Previsto anche il rientro di Delmas Obou (Cus Pisa) su 100 e 200. A una settimana dal Brixia Meeting e dal 6,20 nel lungo che rappresenta la sua miglior misura all’aperto, Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) cerca nuove conferme. Lo stesso vale per Mattia Contini (Atl. Libertas Runners Livorno/Aeronautica) dopo l’exploit di Rieti sui 400hs. Il tricolore assoluto dei 1500 Joao Bussotti (Atl. Livorno/Esercito) è iscritto negli 800. Nei lanci è iscritto Leonardo Fabbri (Atl. Firenze Marathon/Aeronautica), atteso al rientro dopo il recente infortunio. In Veneto, a Bussolengo (Verona), sui 400 viaggia Rebecca Borga (Atl. Biotekna Marcon/Fiamme Gialle), la tricolore Elisa Molinarolo (Aristide Coin Venezia) e Marco Boni (Assindustria Sport Padova) nell'asta, e tanta linfa giovane: l’allieva Veronica Zanon (Atletica Vis Abano), in grande crescita nel triplo, va a caccia dei 6 metri nel lungo e incontra Beatrice Fiorese (Atl. Vicentina). Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon) è annunciato in pista sui 200 dopo il 21.49 del Brixia che l’ha reso il terzo sedicenne azzurro di sempre dietro a Andrew Howe e Filippo Tortu. L’oro dell’Eyof di Gyor Diletta Fortuna (Atl. Vicentina) è attesa nel disco al rientro dalla finale degli Studenteschi di Palermo.

HOWE SUI 100 - Già due uscite sui 200, ora l'esordio sui 100: Andrew Howe (Studentesca Rieti Milardi/Aeronautica) correrà sulla pista di casa e poi valuterà la possibilità di aprire la stagione outdoor anche nel lungo, domenica.

A Rieti, sono iscritte le portacolori dell’Esercito Chiara Bazzoni (200-400) e Tania Vicenzino (lungo), quest’ultima al faccia a faccia con Dariya Derkach (Acsi Italia/Aeronautica), iscritta anche nel triplo. Nell’asta spazio ad Alessandro Sinno (Aeronautica), nell'alto al bronzo europeo under 23 Erika Furlani (Fiamme Oro). Nello sprint, da seguire sui 100 Ilenia Draisci (Acsi Italia/Esercito) e Jessica Paoletta (Studentesca Rieti Milardi/Esercito), Maria Enrica Spacca (Studentesca Rieti Milardi/Carabinieri) su 200-400 e al maschile sui 200 l’allievo Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa) già in evidenza nel giro di pista. Valentina Aniballi (Studentesca Rieti Milardi/Esercito) lancia per replicare il 58,12 di Tarquinia nel disco, sfida diretta con Stefania Strumillo (Atletica 2005) e a distanza con la tricolore invernale Giada Andreutti (Atl. Malignani Libertas Udine) di scena a Pordenone e Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) a Cinisello Balsamo. Peso e disco per Sebastiano Bianchetti (Studentesca Rieti Milardi/Fiamme Oro), martello per Simone Falloni (Studentesca Rieti Milardi/Aeronautica) di rientro da Halle. E nel peso, sarà un piacere assistere al ritorno di Assunta Legnante (Acsi Italia Atletica) che rimane atleta paralimpica ma gareggerà anche tra i normodotati.

QUANTE SFIDE - A Rovereto (Trento) duellano nei 100 Antonio Infantino (anche sui 200) e Fabio Cerutti, entrambi in maglia Athletic Club 96 Alperia. A Torino Matteo Capello (Safatletica Piemonte) nell'asta, Francesca Massobrio (Cus Torino/Fiamme Oro) nel martello, Federico Tontodonati (Cus Torino/Aeronautica) nella marcia. Il tacco e punta vedrà anche la presenza dell'argento dei Giochi di Londra, la cinese Qieyang Shenjie (Atl. Fossano '75) e della campionessa del mondo junior in carica Ma Zhenxia (Atl. Canavesana). A Forlì rientra il recordman italiano allievi dei 400 Edoardo Scotti (Cus Parma), alla prima da junior. A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) l’ottocentista Simone Barontini (Sef Stamura Ancona) accorcia sui 400 dopo i fuochi d'artificio di inizio stagione sugli 800, nel disco si contendono il successo Giovanni Faloci (Atl. Avis Macerata/Fiamme Gialle) e Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), l'azzurrina Gaia Sabbatini (Atl. Gran Sasso Teramo) su 400 e 800. A Napoli i campioni in carica dell'Enterprise Sport & Service schierano Vito Incantalupo su 200 e 400. A Matera Daniele Corsa (Folgore Brindisi/Fiamme Oro) si presenta ai blocchi dei 400 forte del 46.56 corso a Tivoli all’esordio, l’allievo Carmelo Musci (Atl. Aden Exprivia Molfetta) continua la sua scalata nel peso e nel disco. Messina per Nicholas Artuso (Atl. Villafranca) su 100, 200, 4x100. Blitz nel triplo per il tricolore indoor del lungo Antonino Trio (Cus Palermo), tanto mezzofondo per i gemelli Ala e Osama Zoghlami (Cus Palermo). A Sassari nella marcia la cinquantista azzurra Mariavittoria Becchetti (Cus Cagliari).

Nazareno Orlandi

Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Cosenza; Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Forlì; Friuli-Venezia Giulia: Pordenone; Lazio: Rieti; Liguria: Savona; Lombardia (uomini): Chiari (BS); Lombardia (donne): Cinisello Balsamo (MI); Marche/Abruzzo/Umbria: San Benedetto del Tronto (AP); Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Sassari; Sicilia: Messina; Toscana: Arezzo/Firenze; Trentino-Alto Adige: Rovereto (TN); Veneto: Bussolengo (VR)

