Cadetti: ostacoli record a Forlì

Il laziale Dentato, sui 100hs, abbassa due volte il suo limite nazionale: 12.88 in batteria e 12.77 nella finale. Bandaogo e Galuppi padroni dello sprint. Domani in palio gli ultimi 16 titoli e i trofei per regione.

05 Ottobre 2019

Un doppio record nella prima giornata dei Campionati italiani individuali e per regioni cadetti. La rassegna tricolore under 16, a Forlì, si apre con la migliore prestazione nazionale dei 100 ostacoli, che viene ritoccata due volte. Il romano Damiano Dentato conquista la finale in 12.77 (vento +0.2) per un nuovo progresso, dopo aver corso la batteria nel crono da primato di 12.88 (-0.2). In tutto il non ancora 15enne laziale toglie quindici centesimi al suo limite di categoria di 12.92 realizzato a Lanuvio il 13 aprile, all’esordio stagionale. Le frecce dello sprint sono il veneto Yassin Bandaogo, dominatore degli 80 metri in 8.91 (-0.8) a un centesimo dal personale con cui è il secondo cadetto italiano di sempre, e la lombarda Ludovica Galuppi, 9.96 (+0.9). In una bella giornata di sole, spiccano tanti miglioramenti: nell’asta il romano Federico Bonanni cresce a 4,30 mentre il piemontese Filippo Maria Iacocca spedisce il martello a 66,13. Due figli di ex decatleti, che salgono entrambi all’ottavo posto nelle liste italiane alltime in questa fascia di età. La pesista pugliese Anna Musci, sorella dell’azzurrino Carmelo, si aggiudica il successo con 13,98. Incroci di famiglia nel disco: Matteo Zordan (40,14) vince sul fiorentino Daniele Fabbri (38,97), fratello del pesista azzurro Leonardo arrivato a un soffio dall’ingresso in finale ai Mondiali di Doha e allenato da Paolo Dal Soglio, curiosamente parente del vicentino neocampione cadetti (che è figlio della cugina). Domani saranno in palio i rimanenti 16 titoli. Anche quest’anno l’evento, alla 46esima edizione complessiva, è un’importante vetrina per i giovani talenti del movimento con 857 iscritti delle 21 rappresentative regionali.

DENTATO, È SUBITO RECORD - Si corre forte dall’inizio, sulla pista di Forlì. A dare la scossa alla manifestazione, quando sono ancora le 9.20 del mattino, ci pensa l’ostacolista Damiano Dentato che vola tra le barriere dei 100hs: il display all’arrivo si ferma a 12.91 nella prima batteria. Qualche secondo di attesa, per un responso ufficiale migliore di tre centesimi con 12.88 (-0.2). Il non ancora 15enne romano di Morena, portacolori della Libertas Castelgandolfo-Albano, studia al liceo scientifico e frequenta tre diversi impianti (Ciampino, Lanuvio e Cecchina) sotto la guida tecnica di Daniele Focaccetti. Ha cominciato seguendo il fratello, che voleva provare atletica, e nell’ultima stagione si è reso protagonista di notevoli progressi fino al 12.92 che gli aveva dato il record di categoria, a metà aprile, superando un altro laziale come Mattia Di Panfilo. Cresce anche il piemontese Vincenzo Martinelli (Atl. Settimese) con 13.33 (0.0). Al femminile, sugli 80 ostacoli, la lombarda Chiara Minotti (Atl. Brembate Sopra) scende a 11.73 (+0.2) in batteria.

100HS: PRIMATO BIS - Passano meno di sei ore dalla batteria-record e Damiano Dentato si migliora ancora in 12.77 (+0.2) nella finale dei 100 ostacoli. Il primato del mattino era solo un assaggio: scorre sempre più veloce il giovane romano, molto efficace nella sua azione tra le barriere, con altri undici centesimi in meno sul cronometro. Alle sue spalle si ripete quasi in fotocopia il piemontese Vincenzo Martinelli (Atl. Settimese, 13.34), terzo il lombardo Luca Manzoni (Bergamo Stars Atletica, 13.71). Tra le cadette sugli 80hs invece l’arrivo è al fotofinish che premia Marie Burger (Ssv Brixen) in 11.88 (-0.1), stesso tempo della lombarda Chiara Minotti (Pol. Atl. Brembate Sopra), penalizzata da un’incertezza al quinto ostacolo. Ma vince con pieno merito l’altoatesina di Varna plasmata a Bressanone dal tecnico Marco Andreatta, studentessa al liceo delle scienze sociali con indirizzo musicale e amante del canto. La trentina Martina Larcher (Trilacum) coglie il terzo posto in 11.94.

80: BANDAOGO E GALUPPI - Non è mai in discussione la supremazia di Yassin Bandaogo (Asi Atl. Breganze) sugli 80 metri, autore di due ottime volate: dopo il crono di 8.93 (-0.1) in batteria, si porta a 8.91 (-0.8) nella finale, appena un centesimo in più del tempo (8.90) con cui si era rivelato al Pratizzoli di Fidenza, avvicinando la migliore prestazione italiana (8.78 di Enrico Sancin). E pensare che il vicentino di Thiene, con origini del Burkina Faso, ha iniziato a dedicarsi seriamente all’atletica solo dopo quel successo, sotto la guida di Umberto Pegoraro al campo di Vicenza, perché è soprattutto un calciatore. Nella lotta per il secondo posto, il lombardo Mattia Arnaboldi (Atl. Cesano Maderno, 9.14) precede l’emiliano Innocent Tagliani (Gp Atl. Molinella, 9.18). C’è bagarre al femminile, ma è netta la vittoria di Ludovica Galuppi (Pol. Olonia), campionessa italiana al debutto nella categoria con 9.96 (+0.9) e quindi di nuovo sotto i dieci secondi (9.85 il personale centrato nel mese di giugno) per liberare tutta la sua gioia sul traguardo. La 14enne varesina di Castellanza, che frequenta l’impianto di Olgiate Olona allenata da Cecilia Gorletta, si è avvicinata molto presto all’atletica, da esordiente, ma ha praticato anche nuoto ed equitazione. Tra le sue passioni il disegno: infatti studia al liceo artistico. Dietro c’è la friulana Caterina Camossi (Sport Academy), che ha i geni dell’ex iridato del triplo Paolo e della sprinter azzurra Giada Gallina: con 10.06 precede per questione di millesimi la piemontese Agnese Musica (Pol. Novatletica Chieri).

LUNGO: SICILIA D’ORO - Le treccine e il sorriso di Alessandro Ben Chabene (No al doping Ragusa) sul gradino più alto del podio, nel lungo cadetti. Il ragazzo di Vittoria, allievo del tecnico Mauro Guastella, stampa il decisivo 6,88 (-1.1) al primo ingresso in pedana, poi tutti salti validi sopra i sei metri e mezzo per dimostrare la sua consistenza. Di papà tunisino, è nato in Sicilia ma ha anche vissuto qualche anno a Djerba da piccolo, prima del ritorno in Italia. Quello di oggi è il suo miglior risultato con riscontro anemometrico, dopo il recente 6,97 che lo ha fatto diventare il sesto cadetto italiano di sempre. All’ultimo turno Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona), marchigiano nato in Cambogia, si avvicina con 6,76 (-0.9) sorpassando il 6,55 (-0.9) di Joel Turrini (Lib. Rossetto Lugagnano), veronese di origine congolese.

AMANI, LA PIANISTA DEL LUNGO - Al quarto salto la lombarda Marta Amani (Cus Pro Patria Milano) mette le cose in chiaro atterrando a 5,80 (-0.9) e si prende il titolo del lungo. Era la favorita indiscussa, con il 5,95 di Fidenza con cui era salita al quarto posto nelle liste italiane under 16, però a Forlì la milanese di Villa Cortese deve fare i conti con i progressi della toscana Matilde Guarino (Assi Giglio Rosso Firenze), seconda a 5,69 (0.0), e della 14enne emiliana Beatrice Minotti (Centro Atl. Copparo), 5,53 (-0.2). La nuova campionessa è anche una musicista: da sette anni suona pianoforte classico, mentre il suo primo sport è stato il nuoto a livello agonistico. Poi ha provato a seguire l’esempio della mamma Marina Favaro, ex quattrocentista azzurra: primatista italiana della 4x400 nel 1980, cinque maglie della Nazionale assoluta e due volte tricolore con la Snia nella staffetta del miglio. Anche la giovane Marta, 15 anni da compiere tra pochi giorni e di papà ivoriano, si è cimentata con successo nella velocità prolungata: è infatti la capolista stagionale nei 300 metri e il futuro è tutto da scrivere per la ragazza allenata da Fiorella Colombo nell’impianto di Bienate Magnago.

MARTELLO IN PIEMONTE - Il primo titolo della manifestazione, in ordine cronologico, è quello del martello cadetti. Ma il successo di Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) si rivela più sofferto del previsto, perché il ragazzo piemontese apre con due nulli e poi mette sul prato un 55,11 con cui rimane in gara, anche se in terza posizione provvisoria. Nel finale però l’astigiano allenato da Angelo Colasuonno va in testa cogliendo un doppio personal best: 65,69 al quinto e 66,13 al sesto e ultimo lancio, cancellando il 64,26 ottenuto in giugno, per scalare un posto nelle liste alltime di categoria (adesso è ottavo). A trasmettergli la passione, il papà Antonio che ha vinto un tricolore assoluto del decathlon, nel 1982, prima di provare il martello. Battuti tre laziali: l’individualista classe 2005 Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni, 58,17), Lorenzo Mattei (Studentesca Rieti Milardi, 57.18) e Leonardo Penzo (Lyceum Roma XIII, 53,54). Titolo cadette alla friulana Laura Lazzarato (Atl. Malignani Libertas). L’allieva di Mario Vecchiato, capolista dell’anno, si esprime sotto lo standard stagionale ma quanto basta per imporsi con 49,13 nei confronti della romana Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni, 48,76) e della romagnola Vanessa Talacci (Atl. Santamonica Misano), che pareggia il personale di 48,03.

ASTA A 4,30 - Quando ormai ha già vinto la gara, con 4,20 al secondo tentativo, per Federico Bonanni (Area Lbm Sport Team) c’è anche il record personale: 4,30 alla prima prova che vale l’ingresso nella top ten alltime dei cadetti italiani, all’ottavo posto. Il 15enne romano è un altro erede di un decatleta, l’ex azzurro Luca Bonanni, e segue i consigli di Gianni Bayram allo stadio della Farnesina. Sul podio anche il piemontese Simone Bertelli (Safatletica) che eguaglia il suo primato di 4,10 e il veneto Federico Stevanella (Gs Valdalpone De Megni, 3,80).

BATTERIE SPRINT - Sfida sul filo dei centesimi negli 80 cadette: nel primo turno 10.08 (+0.8) per la lombarda Ludovica Galuppi (Pol. Olonia) e 10.09 della figlia d’arte goriziana Caterina Camossi (Sport Academy), ma anche 10.11 (-0.3) della piemontese Agnese Musica (Pol. Novatletica Chieri). Un nome su tutti invece al maschile con Yassin Bandaogo (Asi Atl. Breganze) che avvicina il personale con 8.93 (-0.1). Nei 300 ostacoli la piemontese Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), campionessa in carica, timbra il miglior crono in 45.18. Tra i cadetti regna l’equilibrio con almeno cinque atleti in grado di giocarsi il titolo: per ora Piemonte-Veneto appaiati a 40.07 in batteria con Francesco Moreno Ibidi (Safatletica) e Luca Ostanello (Bunker Sport). Sulla distanza piana dei 300 metri si candida Giammarco Donatelli (Us Aterno Pescara), un decimo di PB in 35.73, e al femminile comanda l’emiliana Habiba Faissal (Cus Parma, 41.07).

ESATHLON: AVANTI NONINO - Al via le prove multiple con l’esathlon cadetti: nei 100 ostacoli nettamente in testa il friulano Alberto Nonino (Atl. Malignani Libertas Udine) che in 13.69 (0.0) firma il suo primato con cronometraggio elettrico, poi nell’alto valica 1,89 a un centimetro dal personale outdoor.

