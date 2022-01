Borsa Pizzolato per Arnaudo e Tecuceanu

Assegnati alla vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 e all’ottocentista i premi del progetto “Io credo in te” organizzato dall’ex maratoneta azzurro

18 Gennaio 2022

Nella nuova edizione del progetto “Io credo in te” ad aggiudicarsi le borse di studio sono Anna Arnaudo e Catalin Tecuceanu. L’iniziativa ideata da Orlando Pizzolato, due volte vincitore della Maratona di New York, e patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera per il 2022 premia la vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 e lo specialista degli 800 che si è rivelato l’anno scorso. Nell’ultima stagione la 21enne piemontese di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), portacolori del Battaglio Cus Torino, oltre ai progressi cronometrici è stata protagonista in più occasioni a livello internazionale per aver conquistato l’argento su pista a Tallinn prima di vincere l’oro a squadre di categoria nella rassegna continentale di cross a Dublino. Ma nel 2021 aveva anche debuttato in Nazionale maggiore, nella Coppa Europa dei 10.000 a Birmingham dove è salita sul podio per team con la medaglia d’argento, aggiudicandosi poi nei 5000 a Rovereto il suo primo titolo italiano assoluto.

Il 22enne della Silca Ultralite Vittorio Veneto è sceso negli 800 metri fino a 1:44.93 nel mese di settembre, grazie al successo nel meeting del Continental Tour Gold a Zagabria, firmando il quarto crono europeo dell’anno tra le promesse con un miglioramento di circa un secondo e mezzo rispetto all’anno precedente. Per quattro volte ha corso in meno di 1:46 sulla distanza e ha trionfato in un meeting internazionale anche al Palio della Quercia di Rovereto. Nato in Romania, vive dal 2008 a Trebaseleghe (Padova) e nello scorso novembre ha giurato per la cittadinanza italiana. Il progetto, avviato nel 2016, è dedicato ad atleti tra i 16 e i 25 anni che praticano l’atletica leggera nelle specialità del mezzofondo e del fondo, per aiutarli a perseverare nella pratica sportiva creando le condizioni ottimali per lo sviluppo delle loro potenzialità.

