Bongiorni si ripete a Mondeville: 7.33 nei 60 metri

La 24enne sprinter pisana dei Carabinieri realizza la migliore prestazione italiana dell’anno sulla distanza, con lo stesso crono della scorsa stagione al meeting francese

03 Febbraio 2018

Progresso stagionale per la velocista azzurra Anna Bongiorni. Nel meeting francese di Mondeville, la campionessa italiana assoluta dei 60 metri indoor ha corso la finale in 7.33 piazzandosi quarta, dopo aver chiuso al secondo posto la batteria in 7.36. La 24enne pisana dei Carabinieri, che aveva esordito a Roma nell’ultimo weekend di gennaio con 7.39, si porta così in testa nelle graduatorie nazionali dell’anno, a soli tre centesimi dallo standard di iscrizione per i Mondiali in sala di Birmingham (Gran Bretagna, 1-4 marzo), mentre il suo record personale è di 7.26 realizzato nel 2017 in occasione del successo alla rassegna tricolore, quarta italiana di sempre sulla distanza. Per la figlia d’arte toscana, medaglia di bronzo dei 200 alle Universiadi, quello di oggi è anche il quarto risultato in carriera nei 60 al coperto, pareggiando il 7.33 ottenuto proprio a Mondeville nella scorsa stagione.

VIDEO | ANNA BONGIORNI 7.33 SUI 60 METRI A MONDEVILLE

Sui 400 metri in azione Maria Enrica Spacca (Carabinieri), bronzo europeo e finalista olimpica della 4x400, che ha tagliato il traguardo in terza posizione nella sua serie con il tempo di 54.33. Il triplista Simone Forte (Fiamme Gialle) ha invece preferito non gareggiare, dopo aver sentito un leggero fastidio durante il riscaldamento. Nei 3000 metri dodicesimo posto di Abdelmjid Ed Derraz (Vittorio Alfieri Asti) in 8:17.53 e nei 2000 settima Sveva Fascetti (Acsi Italia Atletica) in 6:16.03.

