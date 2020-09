Bergamo si rimette in marcia

Giovedì 10 settembre un meeting su pista, con gare nei 10.000 metri per gli azzurri: Trapletti al femminile, Tontodonati e Chiesa nella prova maschile

08 Settembre 2020

Due gare sui 10.000 metri e azzurri in pista, giovedì 10 settembre, alla prima edizione del Meeting di Marcia Città di Bergamo. Quando manca poco più di un mese ai Campionati italiani assoluti e di categoria per la specialità, inseriti nella Festa dell’Endurance del 17-18 ottobre a Modena, un appuntamento di rilievo nazionale andrà in scena nella città lombarda che avrebbe dovuto ospitare la rassegna tricolore su strada all’inizio di marzo, poi purtroppo annullata per l’emergenza sanitaria. Nella prova femminile, al campo Francesco Putti, è annunciata al via la milanese Valentina Trapletti (Esercito) che ha partecipato agli ultimi Mondiali di Doha. Poi le cinquantiste Federica Curiazzi e Beatrice Foresti, entrambe dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter come la junior Martina Casiraghi. A completare la “prima fila” del cast Lidia Barcella (Bracco Atletica), l’anno scorso vincitrice di tre titoli italiani promesse e sesta agli Europei under 23 nella 20 chilometri.

Al maschile in azione il pluricampione tricolore Federico Tontodonati (Aeronautica) e l’altro piemontese specialista della 50 chilometri Stefano Chiesa (Carabinieri), che ha in programma anche la 20 km di venerdì 18 settembre ad Alytus, in Lituania, come Teodorico Caporaso (Aeronautica). Per un primo test stagionale a Bergamo è atteso quindi Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia). Tra gli iscritti anche giovani che sono già stati protagonisti nelle manifestazioni internazionali, da Riccardo Orsoni (Cus Parma), argento europeo under 20 nella scorsa estate e leader in Coppa Europa di categoria, allo junior Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino), vicecampione continentale under 18 due anni fa, da Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), medaglia d’oro al Festival olimpico della gioventù europea nel 2019, fino al marchigiano Giacomo Brandi, da questa stagione al Cus Pro Patria Milano. La manifestazione, organizzata dall’Us Scanzorosciate, inizierà alle ore 18.30 con le gare cadetti (3 km femminile e 5 km maschile) seguite da quelle assolute.

(ha collaborato Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia)

