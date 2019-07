Baku, 28 azzurrini per il Festival Olimpico

Gli allievi convocati per l'Eyof in programma in Azerbaigian dal 22 al 27 luglio. Nella squadra lo sprinter da 10.49 Melluzzo e i campioni europei U18 della staffetta Guglielmi e Cappabianca

08 Luglio 2019

Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il Festival olimpico della gioventù europea di Baku (Azerbaigian), dal 22 al 27 luglio. Del team azzurro faranno parte 28 atleti della categoria allievi (nati negli anni 2002 e 2003), fra cui 14 ragazzi e 14 ragazze. Tra gli altri, nello sprint è presente il campione italiano Matteo Melluzzo (Milone Siracusa) secondo alltime nei 100 metri U18 con il doppio 10.49 di Agropoli, gli azzurrini già campioni d’Europa U18 con la staffetta a Gyor nella scorsa stagione Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon) e Alessia Cappabianca (Esercito Sport & Giovani), il marciatore Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946) oro a squadre in Coppa Europa ad Alytus, il recordman del decathlon Alessandro Sion (Safatletica Piemonte), la lanciatrice Rachele Mori (Atl. Livorno) seconda allieva di sempre nel martello. Della squadra non potrà far parte l’ostacolista Veronica Besana, frenata da un infortunio. Di seguito l’elenco dei convocati.

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL (EYOF)

Baku (Azerbaigian), 22-27 luglio 2019

LA SQUADRA ITALIANA/Italian Team

UOMINI/Men (14)

100m/staffetta MATTEO MELLUZZO A.S. DIL. MILONE 200m/staffetta FEDERICO GUGLIELMI ATL. BIOTEKNA MARCON 400m/staffetta TOMMASO BONINTI ATLETICA LIVORNO 1500m NICCOLO' GALIMI ATL. MALIGNANI LIBERTAS UD 2000 siepi GIOVANNI SILLI ATL. MALIGNANI LIBERTAS UD 110hs SAMUELE MAFFEZZONI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 400hs/staffetta LORENZO FRIVOLI ATL. VICENTINA Alto MASSIMILIANO LUIU POL. LIB. ATL. SASSARI Lungo FEDERICO SCARSELLI POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Triplo FEDERICO MORSELETTO ATL. STUD. RIETI A. MILARDI Martello DAVIDE COSTA A.S.D. C.U.S. GENOVA Giavellotto GIOVANNI FRATTINI N. POLISPORTIVA A. CONSOLINI Marcia 10.000 GABRIELE GAMBA ATL. RICCARDI MILANO 1946 Decathlon ALESSANDRO SION S.A.F. ATLETICA PIEMONTE A.S.D.



DONNE/Women (14)

100m/staffetta MELISSA MOGLIANI TARTABINI ATL. RECANATI 200m/staffetta ALESSIA CAPPABIANCA ESERCITO SPORT & GIOVANI 400m/staffetta LAURA ELENA RAMI C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 1500m LIVIA CALDARINI ATL. STUD. RIETI A. MILARDI 2000 siepi MADDALENA PIZZAMANO ATL. FIRENZE MARATHON S.S. 100hs/staffetta MARTINA CUCCU' TEAM ATLETICA MARCHE 400hs ALESSIA SERAMONDI ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP Alto GIADA DE MARTINO TOSCANA ATL. EMPOLI NISSAN Lungo CHIARA SMERALDO U.S. MAURINA OLIO CARLI Triplo MAME DIARRA SOW BERGAMO STARS ATLETICA Peso BENEDETTA BENEDETTI ATL. STUD. RIETI A. MILARDI Martello RACHELE MORI ATLETICA LIVORNO Marcia 5000 MARTINA CASIRAGHI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Eptathlon GRETA BRUGNOLO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA



