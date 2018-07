Avila: 16 azzurri per il match di salti

Il 10 luglio in Spagna l'incontro internazionale a base di asta, alto, lungo e triplo con i padroni di casa, il Portogallo e un gruppo di atleti cubani

05 Luglio 2018

Asta, alto, lungo e triplo per l'Italia Team che martedì 10 luglio affronterà l'Incontro Internazionale di salti verticali ed orizzontali ad Avila. Nella città (100km a nord-ovest di Madrid, 1131 metri sul livello del mare) famosa in tutto il mondo per le sue imponenti mura, gli azzurri sfideranno i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre ad una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. Il Direttore Tecnico dell'Alto Livello Elio Locatelli ha convocato per la trasferta nella città iberica 16 saltatori, 8 uomini e 8 donne, due per ogni specialità. Tra i nomi della squadra italiana c'è il bronzo mondiale indoor dell'alto Alessia Trost insieme a Desirèe Rossit, entrambe in finale alle Olimpiadi di Rio 2016. Nell'analogo concorso maschile è schierato Marco Fassinotti, mentre il triplo delle donne saluta il rientro in Nazionale della campionessa europea indoor 2011 Simona La Mantia dopo la maternità. Sei le matricole di questa trasferta: Matteo Capello, Alessandro Sinno ed Elisa Molinarolo nell'asta, il lunghista Gabriele Chilà e i triplisti Edoardo Accetta e Simone Forte.

INCONTRO INTERNAZIONALE DI SALTI

Spagna-Italia-Portogallo

Avila (ESP), 10 luglio 2018

La squadra italiana/Italian Team (16)



UOMINI/Men (8)



Alto Christian FALOCCHI G.S. Fiamme Oro Padova Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Militare Asta Matteo Cristoforo CAPELLO S.A.F.Atletica Piemonte A.S.D. Asta Alessandro SINNO C.S. Aeronautica Militare Lungo Gabriele CHILA’ Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi Lungo Kevin OJIAKU G.A. Fiamme Gialle Triplo Edoardo ACCETTA N.Atl. Fanfulla Lodigiana Triplo Simone FORTE G.A. Fiamme Gialle

DONNE/Women (8)



Alto Desiree ROSSIT G.S. Fiamme Oro Padova Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle Asta Sonia MALAVISI G.A. Fiamme Gialle Asta Elisa MOLINAROLO G.A. Aristide Coin Venezia 1949 Lungo Laura STRATI Atl. Vicentina Lungo Tania VICENZINO C.S. Esercito Triplo Dariya DERKACH C.S. Aeronautica Militare Triplo Simona LA MANTIA G.A. Fiamme Gialle

