Atletica, online il nuovo numero del magazine

Il periodico federale con Yeman Crippa in copertina. In primo piano i lanci di Leonardo Fabbri, le volate di Dalia Kaddari, i decolli di Duplantis e gli Europei di Roma 2024. Clicca per il download

22 Dicembre 2020

È online l’ultimo numero del 2020 del magazine Atletica, la rivista federale insignita della World Athletics Heritage Plaque, la targa mondiale dell’atletica leggera. La copertina è dedicata a Yeman Crippa e ai suoi record italiani nei 3000 e nei 5000 metri, stabiliti negli ultimi mesi tra Roma e Ostrava. È l’editoriale del presidente FIDAL Alfio Giomi intitolato “Anni intensi, belli e complessi” ad aprire il magazine, che ripercorre il periodo agosto-novembre dell’atletica italiana e mondiale. Il servizio d’apertura racconta i record di Crippa e presenta interviste a Totò Antibo e Gennaro Di Napoli, leggende alle quali il trentino ha sottratto i primati italiani. Ampio spazio al Golden Gala Pietro Mennea e all’impresa dell’astista Armand Duplantis capace di volare a 6,15, misura mai raggiunta prima all’aperto. Un focus è dedicato a Edoardo Scotti e alla sua migliore prestazione italiana under 23 nei 400 metri, mentre il servizio “Roma 2024, la grande bellezza” celebra l’assegnazione degli Europei alla Capitale.

Gli approfondimenti riservati ai campionati federali sono inaugurati dal “Capolavoro di Leonardo”: il 21,99 di Fabbri nel peso agli Assoluti di Padova è una delle perle della stagione. I gemelli Zoghlami protagonisti alla Festa dell’endurance di Modena, i giovani in primo piano tra Grosseto, Rieti e Forlì e il ritorno della velocità sarda con Dalia Kaddari e Lorenzo Patta arricchiscono le pagine totalmente dedicate agli eventi italiani dell’estate e dell’autunno. Tutta da leggere anche l’intervista doppia a Luminosa Bogliolo e Lorenzo Perini.

La ricca pagina internazionale passa dai Mondiali di mezza di Gdynia, da Karsten Warholm “Beethoven degli ostacoli”, da Joshua Cheptegei principe del mezzofondo e dai nuovi multi-velocisti. Le consuete rubriche dedicate all’atletica sui social, ai master, alla corsa in montagna e all’atletica paralimpica conducono verso il “filo di lana”, che si concentra sulla storia dell’asta mondiale, e verso il ricordo dello storico c.t. azzurro Enzo Rossi che ci ha lasciato di recente.

