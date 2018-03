Atletica TV: Calcaterra, il re della 100km!

L'ultramaratoneta azzurro si racconta insieme a Lisa Magnago, mamma e ultrarunner. Ospiti di questa puntata anche il marciatore della 50km Marco De Luca e il Segretario Generale FIDAL Fabio Pagliara.

28 Marzo 2018

"100 chilometri? Nulla di che...è soltanto una maratona un po' più lunga!" Parola di Giorgio Calcaterra, triplice campione del mondo di ultramaratona e l'uomo che da dodici anni domina senza sosta la storica 100km del Passatore da Firenze a Faenza. Il 46enne romano, ex tassista, fin qui, allenamenti compresi, ha corso qualcosa come 200.000 chilometri ovvero 5 volte il giro del mondo! Oggi nel consueto appuntamento settimanale su Atletica TV ci ha raccontato da dove e come sia partita la sua passione per la corsa, ma anche curiosi dettagli su dieta e preparazione alle gare. Accanto a lui il volto sorridente di Lisa Magnago, globetrotter del running che ha già corso 120 maratone e 5 ultra. Un'attività che ogni giorno deve riuscire a conciliare tra il lavoro e l'impegno di mamma del piccolo Sebastian. 50 chilometri è, invece, la distanza regina del marciatore Marco De Luca. In carriera il 36enne romano delle Fiamme Gialle vanta tre partecipazioni olimpiche e 7 Mondiali con un primato personale di 3h44:47. Per finire abbiamo fatto quattro chiacchiere anche con il Segretario Generale della FIDAL Fabio Pagliara che ci ha raccontato la novità del Passaporto di Roma e il progetto Città per Camminare e della Salute con un sguardo già proiettato verso il 23 maggio, data del convegno "Run Economy" al Salone d'Onore del CONI.

