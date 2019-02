Assoluti indoor, forfait Jacobs e Fofana

Stop precauzionali per i due atleti delle Fiamme Oro che non parteciperanno ai Campionati Italiani indoor ad Ancona nel weekend

14 Febbraio 2019

Per motivi precauzionali Marcell Jacobs non parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona (15-17 febbraio). Il 24enne delle Fiamme Oro si è sottoposto stamattina ad accertamenti all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI con il medico federale Andrea Billi, che hanno evidenziato un risentimento infiammatorio del ginocchio sinistro: “Per prevenire ulteriori complicanze legate al gesto atletico si è deciso di tenere a riposo l’atleta per una settimana - le parole del dottor Billi - Le condizioni saranno di nuovo valutate, dopo la terapia che è stata prescritta, lunedì mattina”. Jacobs ha esordito venerdì scorso a Madrid con un doppio 8,05 nel salto in lungo, al rientro nella specialità dopo quasi due anni. Lo stop è finalizzato a preservare l’atleta in vista degli Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo). Niente Assoluti nemmeno per l’ostacolista Hassane Fofana (Fiamme Oro) a causa di un problema muscolare: “Distrazione di primo grado del soleo della gamba sinistra - informa Billi - All’atleta è stato sconsigliato di gareggiare. È stata impostata una terapia specifica e verrà fatta una valutazione ecografica in stress dinamico tra sette giorni”.

DONATO C’È - Ci sarà invece Fabrizio Donato (Fiamme Gialle). Il bronzo olimpico del 2012, argento europeo indoor in carica del triplo, ha sciolto la riserva e gareggerà domenica pomeriggio alle 14.40, sulla pedana in cui lo scorso anno ha conquistato l’ennesimo titolo italiano della propria carriera.

TV E STREAMING - Diretta tv su RaiSport per i Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona, sabato 16 febbraio (ore 15.50-17.55) e domenica 17 febbraio (ore 16.30-17.50). Il resto della manifestazione sarà trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv.

