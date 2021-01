Assemblee: si vota in Puglia e Friuli-Venezia Giulia

Sabato 16 gennaio elezioni a Bari, domenica 17 appuntamento a Palmanova (Udine)

14 Gennaio 2021

Nuova tornata in questo fine settimana con le assemblee regionali per l’elezione dei presidenti e dei consigli dei comitati regionali FIDAL. Sabato 16 gennaio si va alle urne in Puglia, dove il numero uno in carica nell’ultimo quadriennio Giacomo Leone è in corsa per la riconferma e avrà come sfidante Eusebio Haliti. L’inizio è fissato dalle ore 15.00 in prima convocazione all’Hotel Majesty di Bari.

Due candidati per la presidenza anche in Friuli-Venezia Giulia, al voto nell’assemblea di domenica 17 gennaio dalle ore 16.00 al Teatro comunale di Palmanova (Udine). Il confronto sarà tra Massimo Di Giorgio e Luca Snaidero, entrambi alla ricerca del primo mandato. Nove regioni hanno già rinnovato le cariche nello scorso weekend (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise) e la serie di appuntamenti elettorali andrà avanti nelle prossime settimane. L’Assemblea Nazionale elettiva, come noto, si terrà il 31 gennaio a Roma.

ASSEMBLEE REGIONALI

9 gennaio: Lombardia | Lazio | Emilia-Romagna | Piemonte | Marche | Sardegna | Valle d’Aosta. 10 gennaio: Abruzzo | Molise. 16 gennaio: Puglia. 17 gennaio: Friuli-Venezia Giulia. 22 gennaio: Umbria. 23 gennaio: Alto Adige | Basilicata. 24 gennaio: Calabria. 7 febbraio: Liguria. 20 febbraio: Campania. 27 febbraio: Toscana. 5 marzo: Trentino. 7 marzo: Sicilia. 13 marzo: Veneto.

