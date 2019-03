Ancona LIVE: Vandi e Kaddari, azzurre record

Due primati nazionali juniores nell’incontro Italia-Francia U20 indoor: 53.84 per la quattrocentista e 23.93 della sprinter nei 200 metri. DIRETTA STREAMING su atletica.tv

02 Marzo 2019

Sempre più veloci i giovani azzurri, con le sprinter protagoniste di due record nazionali juniores nell’incontro Italia-Francia under 20 in sala. Al Palaindoor di Ancona, sui 400 metri Elisabetta Vandi corre in 53.84 e toglie tre decimi al 54.14 stabilito nel 2016 a Padova da Ilaria Verderio. Adesso la 18enne marchigiana detiene entrambi i primati di categoria, dopo quello all’aperto ottenuto nella scorsa estate con 53.24. Nei 200 metri Dalia Kaddari sfreccia in 23.93 per abbassare di tre centesimi il limite realizzato due anni fa da Sofia Bonicalza (23.96 sulla pista di Ancona). Nella passata stagione la sarda, 18 anni da compiere il 23 marzo, aveva firmato la migliore prestazione italiana allieve outdoor, con l’argento olimpico giovanile di Buenos Aires in 23.45.

DIRETTA STREAMING - L’incontro internazionale Italia-Francia under 20 indoor di Ancona è trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv, dalle ore 12.00 di sabato 2 marzo.

KADDARI, UN RECORD DA U20 - Ancora un primato italiano di Dalia Kaddari, stavolta tra le juniores con 23.93 sui 200 metri. Per la “miss” cagliaritana di Quartu Sant’Elena è una nuova impresa da record, dopo l’exploit dello scorso ottobre alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires dove ha corso in 23.45 all’aperto per conquistare l’argento e il limite nazionale under 18. La “miss” sarda, per divertimento, ha anche posato come fotomodella e partecipato a concorsi di bellezza. Anche oggi la 17enne della Tespiense Quartu, allenata da Fabrizio Fanni, impressiona per la sua azione di corsa elegante e allo stesso tempo efficace. Terza la debuttante veneziana Giorgia Bellinazzi con 24.88.

200 SARDI: PATTA SI MIGLIORA - La Sardegna si ripete al vertice, anche tra gli uomini, sul giro di pista indoor. E con una doppia soddisfazione per Lorenzo Patta, che festeggia non solo il successo. L’oristanese infatti corre in 21.41 e riesce a migliorare di un centesimo il tempo con cui si era aggiudicato il titolo tricolore, rafforzando quindi la sua sesta posizione nelle liste italiane alltime di categoria. Al terzo posto in 22.08 il trentino Lorenzo Ianes.

1500 FRANCESI - Accoppiata vincente dei transalpini sui 1500 metri. Tra le donne Bérénice Fulchiron prevale in rimonta con 4:27.08 sulla connazionale Emilie Girard (4:27.12), ma le due azzurre colgono l’occasione per migliorarsi: terza la bresciana Sophia Favalli (4:29.15) che supera all’ultimo giro la padovana Alice Bagarello, quarta in 4:30.22. Al maschile il piemontese Nicolò Daniele, campione italiano di categoria, sfiora il personale con il terzo posto in 3:58.77 mentre è quarto il romano Luca Zanetti (4:03.37) nella gara dominata dal francese Arthur Gervais (3:54.17).

ORSONI, MARCIA IN VOLATA - Finisce allo sprint la gara più lunga della giornata. Nei 5000 di marcia Riccardo Orsoni piazza un formidabile ultimo giro e conquista la vittoria, quando ormai la coppia di francesi sembrava avviata verso la doppietta. Ma non avevano fatto i conti con il 19enne cremonese di Piadena, che da quest’anno si è trasferito a Sesto San Giovanni per allenarsi e può far esplodere il suo urlo di gioia al traguardo. L’azzurro toglie oltre venti secondi al suo primato con 20:56.26, beffando Ryan Gognies e Matteo Duc, ma si migliora nettamente anche il trentino Aldo Andrei, argento europeo under 18 nella scorsa stagione, in 21:15.27.

MARCIA: LACATUS NEI 3000 - Nella gara di apertura, sui 3000 di marcia femminili, dopo due giri va al comando Andrada Lacatus che detta il ritmo (parziali di 4:40 e 9:17) prima di allungare sulle avversarie. La 19enne brianzola di origine romena arriva davanti a tutte in 13:51.79, una dozzina di secondi in più rispetto al crono della rassegna tricolore, ma è fuori classifica perché ancora in attesa della cittadinanza italiana. Alle sue spalle nell’ultimo chilometro l’esordiente in azzurro Vittoria Giordani entra in scia della francese Pauline Stey e si riportano vicine alla leader. La trentina firma il personale in 13:54.20, preceduta dalla transalpina che conquista il massimo dei punti con 13:52.93, mentre la pugliese Ida Mastrangelo è quarta in 15:25.60 dopo una sosta in pit lane.

PESO - Una delle “vedette” dell’intera manifestazione è la francese Ashley Bologna, campionessa nazionale assoluta del peso, che al primo ingresso in pedana mette a segno il 16,43 vincente. Le due azzurre sfiorano entrambe di tre centimetri il personale indoor: terza la toscana Chiara Salvagnoni, tricolore di categoria, con 13,00 e quarta l’allieva torinese Chiara Verteramo (12,85).

