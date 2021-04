A Savona il debutto di Larissa Iapichino

Svelati i primi nomi a un mese dall’evento del 13 maggio: la lunghista azzurra torna sulla pedana del 6,80 nel 2020. Si lavora per un grande 100 metri con Jacobs, nel cast gli ostacolisti Bogliolo e Copello

13 Aprile 2021

Savona, 13 maggio: è il giorno del debutto di Larissa Iapichino. Dopo il sensazionale 6,91 del primato mondiale juniores al coperto, sarà il Meeting Ottolia a ospitare i primi salti della stagione outdoor per la diciottenne lunghista azzurra delle Fiamme Gialle, sulla pedana che nella scorsa edizione l’ha vista decollare alla misura di 6,80. A un mese esatto dall’evento ligure, meeting che di anno in anno si consolida tra gli appuntamenti classici dell’atletica italiana, gli organizzatori hanno svelato i primi nomi di un cast che anche stavolta si annuncia di primissimo piano. La gara del salto in lungo darà le prime indicazioni alla saltatrice allenata da Gianni Cecconi, quinta classificata agli Europei indoor di Torun all’esordio con la maglia della Nazionale assoluta. E a stimolarla sarà la concorrenza dell’altra azzurra finalista europea in Polonia (sesta) Laura Strati (Atl. Vicentina) capace a sua volta di una stagione invernale all’insegna della costanza su performance di qualità (due volte 6,66). Non solo: a incrementare ulteriormente il prestigio della gara ci sarà la britannica Abigail Irozuru, finalista mondiale a Doha nel 2019 (settima) e volata due anni fa a 6,86.

Savona è anche sinonimo di sprint. Come da lui stesso annunciato, sarà la sede del debutto sui 100 metri per Marcell Jacobs (Fiamme Oro), magnifico campione europeo indoor dei 60 metri a Torun. Il direttore organizzativo Marco Mura, anima del Meeting Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, sta lavorando per garantire il maggior livello tecnico possibile nella gara più veloce, che già in passato sulla pista ligure ha regalato risultati da copertina.

Nel panorama degli ostacoli, potrà brillare Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro). La ligure è particolarmente legata al meeting della Fontanassa, evento di casa per l’ostacolista della vicina Alassio: per la prima volta è piombata sotto i 13 secondi nei 100hs (12.99 nel 2018) e poi ha vinto le due edizioni successive. L’azzurra riprende il cammino verso il record italiano sfiorato negli ultimi anni (12.78 nel 2019 a due centesimi dal 12.76 di Veronica Borsi) e ritrova Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), 12.89 ventoso lo scorso anno a Savona nel duello con “Lumi”, oltre ad Angelika Wegierska (Atl. Firenze Marathon). In chiave europea, attenzione all’ungherese Luca Kozak, un primato personale di 12.71 datato 2020. Al maschile, nei 400hs, il nome di richiamo internazionale è il turco-cubano Yasmani Copello, bronzo olimpico in carica e argento mondiale a Londra nel 2017, ottimo banco di prova per gli azzurri Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) e José Bencosme (Fiamme Gialle).

Quattordici le gare in programma per il meeting che sarà trasmesso in diretta sui canali Rai. Uomini: 100, 200, 400, 800, 110hs, 400hs, lungo e peso. Donne: 100, 200, 400, 800, 100hs e alto. Il cast completo sarà svelato nelle prossime settimane, con tanti altri nomi di spicco dell’atletica italiana e internazionale. L’evento, con il patrocinio di Comune di Savona e Regione Liguria, è realizzato grazie al determinante sostegno della Fondazione Agostino De Mari e al contributo dei main sponsor Noberasco, Casa della Salute, Unione Industriali Savona, BCC Pianfei Rocca de' Baldi e Mondo.

