50km: marcia tricolore per Antonelli e Colombi

Il marchigiano riconquista il titolo (3h55:09), migliore prestazione italiana femminile per la 23enne lombarda (4h27:38) a San Giorgio di Gioiosa Marea. Nella 20km si confermano gli juniores Orsoni e Lacatus.

27 Gennaio 2019

Vittoria per Michele Antonelli e Nicole Colombi nei Campionati Italiani assoluti della 50 chilometri di marcia, a San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina). Il 24enne marchigiano dell’Aeronautica si aggiudica il suo secondo titolo sulla distanza, dopo quello del 2016, e chiude in 3h55:09. Al secondo posto il 26enne veneto Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia), campione uscente che però riesce a migliorarsi di quasi tre minuti con 3h56:56, mentre finisce terzo il 21enne Niccolò Coppini (Atl. Firenze Marathon, 4h08:28 PB), primo degli under 23. Tra le donne la giovane bergamasca, all’esordio sulla gara più lunga, realizza subito la migliore prestazione italiana con 4h27:38 per superare il 4h29:56 di Natalia Bruniko che risaliva al 2002. Nella scorsa stagione la 23enne dell’Atletica Brescia 1950 Ispa Group, per un problema fisico dell’ultimo momento, aveva dovuto rinunciare agli Europei di Berlino. Alle sue spalle la compagna di club Roberta Caraccia (5h21:34). Sulle strade della grande azzurra Anna Rita Sidoti, la 20 km juniores vede invece la conferma dei due campioni in carica: Riccardo Orsoni (Cus Parma), con oltre un minuto di progresso personale in 1h28:17, e Andrada Lacatus (Pbm Bovisio Masciago), 1h41:48.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it