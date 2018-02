4 marzo a Torino con Just The Woman I Am

Presentata nel capoluogo piemontese la manifestazione a sostegno della ricerca universitaria sul cancro

07 Febbraio 2018

Ritorna a Torino domenica 4 marzo Just The Woman I Am, evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal CUS Torino in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Prevenzione e ricerca universitaria, attività fisica e alimentazione sono le parole chiave della manifestazione giunta alla sua quinta edizione: l’anno scorso ha visto 15.800 persone che hanno scelto la corsa/camminata non competitiva. Nel tempo è cresciuta partendo dai 3000 partecipanti nel 2014, poi oltre 8000 nel 2015, 11.600 nel 2016, 15.800 nel 2017. Obiettivo per il 2018 è il traguardo delle 20.000 iscrizioni.

Il Salone d’Onore del Castello del Valentino è stato il teatro della conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli, il Magnifico Rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani, il presidente FIDAL e componente Giunta CONI Alfio Giomi, il presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio, la prorettrice del Politecnico di Torino Michela Meo e la direttrice generale dell’Università degli Studi di Torino Loredana Segreto. La moderatrice della conferenza è stata Milena Boccadoro, giornalista della Rai di Torino.

In occasione della conferenza stampa è stato proiettato lo spot dell’edizione 2018. Anche quest’anno infatti Just The Woman I Am è iniziata con mesi di anticipo sui social e sui media con la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e creazione di contenuti originali ad alto impatto sociale, che verranno trasmessi anche in piazza sui maxischermi in occasione della manifestazione. Tre i filoni tematici, riassumibili negli hashtag: #conlei, il filone di base dello spot “Dietro ogni donna c’è sempre un grande uomo?” visto che uno dei temi portanti dell’evento è la parità di genere, #ognidonnavale, con interviste a donne che hanno saputo mettersi in gioco, e #pinkisthenewgreen, per affrontare il tema dell’educazione alla sostenibilità in una prospettiva di genere.

Ma la manifestazione continuerà anche dopo il 4 marzo. L’avanzo di gestione finanzierà la seconda edizione del workshop scientifico internazionale “Imaging of cancer dynamics”, che si terrà mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 marzo nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, per trattare l’insieme di metodologie che consentono di monitorare in tempo reale come le cellule tumorali si muovono, crescono ed evolvono, a scopo scientifico o diagnostico. A conclusione, venerdì 9 marzo a partire dalle ore 18.00 nell’Aula Magna Giovanni Agnelli del Politecnico di Torino, si terrà un convegno divulgativo aperto al pubblico (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) dal titolo “Imaging e Cancro”, Storie di ricerca tra Arte e Scienza.

Fittissimo il programma di domenica 4 marzo in piazza San Carlo che prenderà il via alle ore 10.00. L’iscrizione sarà il modo concreto per testimoniare la propria attenzione alle tematiche legate al mondo della donna, della salute e potrà essere effettuata direttamente on line sul sito www.torinodonna.it, presso le segreterie CUS Torino ed i punti convenzionati. La corsa/camminata prenderà il via alle 16.00 e l’importante non sarà il risultato, ma la partecipazione. Per questo motivo non ci sarà un ordine di arrivo, ma una classifica stilata in ordine alfabetico.

(da comunicato stampa Organizzatori)

