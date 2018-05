10.000 metri: azzurri in Coppa Europa

Sabato 19 maggio la squadra italiana sarà in gara a Londra per il trofeo continentale. Rinuncia di Marco Salami.

16 Maggio 2018

Italia Team in partenza per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Destinazione Londra dove sabato 19 maggio si disputerà la 22esima edizione del trofeo continentale. In ottica azzurra c'è grande curiosità per la prova del 21enne Yeman Crippa, recente protagonista dell'ottimo 13:18.83 nei 5000 metri di Palo Alto con cui ha riscritto il record nazionale under 23 ed è diventato il sesto italiano di sempre a livello assoluto. Il giovane trentino delle Fiamme Oro, campione europeo under 23 nel 2017, sarà affiancato in questa trasferta dal gemello livornese Lorenzo Dini, mentre Marco Salami è stato costretto a rinunciare all'impegno azzurro perché non è in perfette condizioni di salute. Al femminile, invece, da seguire la maratoneta Giovanna Epis, la tricolore di mezza maratona Sara Brogiato e la matricola Nicole Reina, all'esordio in Nazionale assoluta. Arena della manifestazione sarà il Parliament Hill Athletics Track nel contesto della popolare "Night of the 10,000m PBs", con il pubblico direttamente in pista a sostenere da vicino gli atleti in gara.

XXII COPPA EUROPA 10.000 METRI

Londra, 19 maggio 2018

La squadra italiana / Italian Team (5)



UOMINI/Men (2)



Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle

DONNE/Women (3)



Sara BROGIATO C.S. Aeronautica Militare Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica Nicole Svetlana REINA Cus Pro Patria Milano

