Guglielmi 21.11, oro nei 200 al Festival Olimpico

Sprint azzurro ancora vincente: a Baku il velocista veneto diventa il terzo under 18 italiano di sempre alle spalle di Tortu e Howe. Nel martello argento per Rachele Mori (69,04)

25 Luglio 2019

Altre due medaglie azzurre a Baku (Azerbaigian), nella quarta giornata dell’atletica al Festival olimpico della gioventù europea. Nei 200 metri Federico Guglielmi è protagonista di una volata d’oro in 21.11 (+0.6) per conquistare la vittoria nella rassegna continentale. Un super progresso per il 17enne sprinter che diventa il terzo under 18 italiano di sempre, alle spalle soltanto di Filippo Tortu (20.92) e Andrew Howe (20.99), e demolisce il suo primato che era finora di 21.44. Prosegue il grande momento della velocità azzurra, dopo i successi agli Europei under 20 di Boras. Nella scorsa stagione il veneziano di Favaro Veneto, portacolori dell’Atletica Biotekna Marcon e allenato da Andrea Montanari, era salito sul gradino più alto del podio con la staffetta agli Europei under 18. Applausi anche per Rachele Mori, argento nel martello. La 16enne dell’Atletica Livorno sfiora il record personale con 69,04 e festeggia il secondo posto: lo zio è Fabrizio Mori, ex iridato dei 400 ostacoli. Quello di oggi è il secondo oro a Baku, dopo quello di Gabriele Gamba nei 10.000 di marcia, per l’Italia che sale a cinque medaglie, compresi tre argenti.

Per gli azzurri diversi piazzamenti nei primi otto: nel lungo è sesta la ligure Chiara Smeraldo, atterrata a 5,75 (+0.5). Sui 400 metri il non ancora 16enne livornese Tommaso Boninti chiude settimo in finale con 48.81, dopo il formidabile progresso in batteria che l’ha portato per la prima volta sotto i 48 secondi (47.97). Tra i primi otto anche il genovese Davide Costa, autore di un lancio a 68,39 nel martello per l’ottava posizione. Dopo sette gare, la 15enne veneziana Greta Brugnolo a quota 4910 punti è dodicesima nell’eptathlon, quattro gradini più in alto rispetto a ieri, con il personale sugli 800 metri (2:23.94) preceduto da 5,57 (+0.2) nel lungo e 35,30 nel giavellotto. Sui 2000 siepi la fiorentina Maddalena Pizzamano chiude sedicesima (7:06.04). Al mattino, passano il turno le due allieve impegnate nei turni eliminatori: sui 100 ostacoli avanti la marchigiana Martina Cuccù che coglie il secondo posto della batteria in 13.93 (+1.4) e si qualifica anche la toscana Giada De Martino con 1,75 nel salto in alto. Sarà invece finale diretta nei 1500 metri, anche al femminile, in seguito alla cancellazione del round eliminatorio e quindi Livia Caldarini scenderà in pista direttamente sabato. Domani si gareggia soltanto nel pomeriggio: tre finali azzurre con Massimiliano Luiu (alto), la triplista Mame Diarra Sow e nei 5000 di marcia Martina Casiraghi, oltre alle batterie delle staffette con quattro frazioni a distanze crescenti da 100 a 400 metri, maschili e femminili.

START LIST - RISULTATI/Results - ORARIO E AZZURRI IN GARA - LA SQUADRA ITALIANA/Italia Team - TUTTE LE NOTIZIE/News - IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE

STREAMING - Prevista la trasmissione in diretta video streaming delle finali su EOC CHANNEL e IDMAN TV.

Giovedì 25 luglio

Sessione mattutina

9.00 7.00 Giavellotto F Qualificazione Gruppo A 9.15 7.15 Lungo F Eptathlon BRUGNOLO 9.35 7.35 100 ostacoli F Batterie CUCCÙ 9.40 7.40 Alto F Qualificazione DE MARTINO 9.45 7.55 Peso M Qualificazione 10.00 8.00 Giavellotto F Qualificazione Gruppo B 10.05 8.05 800 M Batterie 10.25 8.25 Giavellotto F Eptathlon BRUGNOLO



Sessione pomeridiana

18.00 16.00 Martello M Finale COSTA 18.15 16.15 Asta F Finale 18.15 16.15 Asta M Finale 18.55 16.55 400 ostacoli F Finale 19.00 17.00 Lungo F Finale SMERALDO 19.15 17.15 800 F Eptathlon BRUGNOLO 19.40 17.40 Martello F Finale MORI 19.45 17.45 400 M Finale BONINTI 20.05 18.05 2000 siepi F Finale PIZZAMANO 20.30 18.30 200 F Finale 20.50 18.50 200 M Finale GUGLIELMI

Venerdì 26 luglio

18.00 16.00 Disco M Qualificazione Gruppo A 18.05 16.05 Alto M Finale LUIU 18.10 16.10 Triplo F Finale SOW 18.30 16.30 400 ostacoli M Finale 18.50 16.50 Staffetta M Batterie ITALIA 19.00 17.00 Disco M Qualificazione Gruppo B 19.15 17.15 Staffetta F Batterie ITALIA 19.45 17.45 3000 M Finale 19.50 17.50 Peso M Finale 20.05 18.05 Giavellotto F Finale 20.15 18.15 5000 marcia F Finale CASIRAGHI

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it