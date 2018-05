CdS Assoluti: Folorunso a 400 in 52.25

Nella prima giornata dei Societari, a Modena, la campionessa europea U23 dei 400hs si migliora di sei decimi sul giro di pista senza barriere. Tutti i risultati dalle 18 sedi regionali.

05 Maggio 2018

Scintille e risultati da top ten italiana alltime nella prima fase dei Campionati di Società Assoluti 2018, oltre al nuovo lampo sui 100 metri di Marcell Jacobs con 10.12 (+1.9) a Campi Bisenzio (Firenze) e al progresso nell’alto di Elena Vallortigara che a Caorle (Venezia) aggiunge un altro centimetro al record personale con 1,95 alla prima prova. A Modena va subito forte Ayomide Folorunso (Cus Parma/Fiamme Oro). La campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli toglie sei decimi al personal best sulla distanza piana: 52.25 per la 21enne azzurra, primatista nazionale della staffetta 4x400 e ora capolista italiana del 2018 davanti al 52.54 di esordio di Libania Grenot. Un risultato in linea con lo standard di iscrizione per gli Europei di Berlino (6-12 agosto), ma è anche la seconda prestazione di sempre nella categoria promesse. Giovani in evidenza con il velocista reggiano Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena), argento europeo U20 della 4x100, che scende a 10.32 (+1.6) per abbassare di 14 centesimi il suo miglior tempo in carriera, e sulla pedana del triplo con un bel duello tra gli ultimi due vicecampioni continentali juniores del salto triplo: Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) vince con 16,20 (-1.0) insidiato dal 16,14 (-0.7) di Tobia Bocchi (Cus Parma/Carabinieri), tornato a saltare dopo un lungo periodo di stop.

A Nembro (Bergamo) un’incursione sui 400 piani anche per l’argento europeo U20 dei 400hs Alessandro Sibilio (Atl. Riccardi Milano 1946): con 46.73 lo junior partenopeo diventa il settimo under 23 italiano di sempre, mentre nel giavellotto 76,83 di Roberto Bertolini (Atl. Cento Torri Pavia/Fiamme Oro). Rientro agonistico di Simona La Mantia, campionessa europea indoor del triplo nel 2011, che un anno fa è diventata mamma e oggi atterra a 13,20 (+1.5). Tornando a Campi Bisenzio (Firenze), tra le donne 11.48 (-0.2) nei 100 metri al debutto stagionale della tricolore Irene Siragusa (Esercito), invece a Bergamo la finalista olimpica dell’alto Desirée Rossit (Fiamme Oro) apre la stagione con 1,84. A Ostia (Roma) in gara fuori classifica lo spagnolo Orlando Ortega, argento ai Giochi di Rio, che corre in 13.60 (-0.8) sui 110 ostacoli. In tutto sono coinvolte 18 sedi regionali con migliaia di atleti impegnati su pista: in palio la qualificazione a una delle quattro finali nazionali (Oro, Argento, Bronzo e B) in programma nel weekend del 23-24 giugno, mentre la seconda prova regionale è prevista il 26-27 maggio.

CdS Assoluti 2018 - le sedi della prima prova regionale (5-6 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Siderno (RC); Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Modena; Friuli-Venezia Giulia: Udine; Lazio: Ostia (RM); Liguria: Boissano (SV); Lombardia (uomini): Nembro (BG); Lombardia (donne): Bergamo; Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Selargius (CA); Sicilia: Palermo; Toscana: Campi Bisenzio (FI); Umbria: Orvieto (TR); Veneto: Caorle (VE)

LA CRONACA DALLE SEDI REGIONALI (in aggiornamento)

CAMPANIA/MOLISE - Ripartono forte i campioni d’Italia della Enterprise Sport & Service di Benevento. A Napoli, Rolands Strobinders scaraventa il giavellotto a 77,50, vola a 5,50 nell’asta Mareks Arents, Ciro Riccardi è il migliore nelle nove serie dei 100 con 10.81 (+0.5), nei 400 Giuseppe Leonardi controlla in 47.65. Raggiunge 17,78 il peso di Dimitriana Surdu (Gioiatletica Asc Marcellino).

EMILIA-ROMAGNA - Ayo Folorunso, che spettacolo! A Modena la campionessa europea under 23 dei 400hs abbatte di 60 centesimi il PB sui 400 e stacca il biglietto per gli Europei di Berlino: un 52.25 che sgretola il suo precedente limite di 52.85 siglato sempre a Modena il 20 maggio dello scorso anno. È una prestazione che proietta la 21enne fidentina al secondo posto delle liste alltime under 23 della specialità, dietro soltanto al 51.31 realizzato da Virna De Angeli il 17 giugno ’97 a Bari. In chiave assoluta Ayo si arrampica fino al 12° posto delle liste azzurre di sempre e si insedia al quarto posto delle liste europee dell’anno, leader italiana della stagione davanti alla Grenot. Domani l’azzurra delle Fiamme Oro, in azione per il Cus Parma, è attesa al bis sui 400hs. Turbo-Zlatan sulla scia di Jacobs: il vicecampione europeo junior (con il dream team della staffetta 4x100) stampa a Modena un progresso di 14 centesimi sui 100, sgretolando il primato personale fino a 10.32, sospinto da un vento a favore di 1.6. Lo sprinter della Fratellanza Modena 1874 mette così nel mirino la top ten azzurra under 23 di ogni tempo. Un altro dei fenomeni della generazione-Grosseto, il triplista argento europeo Andrea Dallavalle (Atl. Piacenza) comincia a decollare nella stagione estiva con 16,20 (-1.0) e il confronto su misure di valore produce anche l’atteso ritorno dopo tre anni sopra i 16 metri di Tobia Bocchi (Cus Parma/Carabinieri), capace di un incoraggiante 16,14 (-0.7) al primo salto. Nel faccia a faccia tra gli ostacoli, Elisa Maria Di Lazzaro (Cus Parma/Carabinieri) supera la campionessa europea under 18 Desola Oki (Cus Parma/Fiamme Oro). La triestina trapiantata a Parma firma un 13.50 con 1.4 di vento alle spalle, Oki 13.63. La junior Lucilla Celeghini (La Fratellanza 1874 Modena) si prende i Mondiali di Tampere nel martello migliorandosi fino a 58,68, ottava under 20 italiana di sempre. Ventoso l’11.68 di Eleonora Iori (La Fratellanza Modena 1874) nei 100 (+2.7). Di alto profilo anche i 3000 siepi con i due portacolori della Fratellanza 1874 in grande spolvero: Francesca Bertoni detta legge con 10:06.98, Simone Colombini non dà scampo agli avversari con 8:55.94.

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Avvio morbido a Udine dell’azzurro di Rio e dei Mondiali di Londra Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli), 8:56.89 nei 3000 siepi. Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli/Esercito) riparte da 14.37 (+0.3) nei 100 ostacoli. Quinta prestazione in carriera per la compagna di squadra Joyce Mattagliano nei 1500 (4:20.27). I 100 di Andrea Variola (Atl. Brugnera Friulintagli) valgono 10.82 (+0.8) mentre scende per la prima volta sotta la soglia dei 12 secondi la junior Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova), 11.95 (+0.1). Matteo Madrassi (Atl. Malignani Libertas) centra il primato regionale junior con i 5 metri nell’asta e batte Max Mandusic (4,60).

LAZIO - Momenti di apprensione per Veronica Borsi. Ancora sfortunatissima la primatista italiana dei 100 ostacoli che a Ostia (Roma) crolla dopo la nona barriera per un infortunio al tendine d’Achille. Stavolta è il destro, non il sinistro che si ruppe nel 2005 sempre ai Societari. Subito soccorsa e visitata in ambulanza, per l’effettiva gravità bisogna attendere gli esiti della risonanza a cui si sottoporrà a breve. “Mi fa molto male ma non si è staccato del tutto”, commenta la 30enne romana dell’Acsi Italia Atletica che a marzo era tornata a vestire l’azzurro ai Mondiali di Birmingham dopo il trionfo tricolore ad Ancona nei 60 ostacoli. Una botta, nel triplo, anche per il campione italiano outdoor Daniele Cavazzani (Studentesca Milardi Rieti) che si ferma dopo il primo salto (16,08, +0.8) per un colpo alla caviglia destra. Nell’asta 5,20 di Alessandro Sinno (Aeronautica). Nello sprint il migliore, ma fuori gara, è il ragazzo dello Sri Lanka dell’Atl. Futura Roma, Abeykoon Mudiyanselage (10.53, -2.5). In gara fuori classifica anche lo spagnolo di origine cubana Orlando Ortega, argento dei Giochi di Rio nei 110hs: oggi comodo in 13.60 (-0.8). E poi un altro ospite d’eccezione: la leggenda del salto in alto Javier Sotomayor, ospite in questi giorni al centro sportivo delle Fiamme Gialle.

LOMBARDIA (uomini) - Sulla pista di Nembro (Bergamo) ancora uno sprint da 100 metri per Eseosa Fausto Desalu (Interflumina è più Pomì/Fiamme Gialle). Il 24enne azzurro, che sui 200 è il campione italiano, oggi corre in 10.46 (-0.7) a due centesimi dallo stagionale (10.44 il 25 aprile a Modena) e sei dal personal best. Alle sue spalle il compagno di club civile Alessandro Piubeni (10.56) e il tricolore promesse Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946), terzo in 10.62. Nei 110 ostacoli Ivan Mach di Palmstein (Atl. Riccardi Milano 1946) con 14.09 (-0.4) precede lo junior Mattia Montini (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) che chiude in 14.26 ed entra nella top ten italiana under 20 di sempre con le barriere senior da 106 centimetri, al decimo posto.

LOMBARDIA (donne) - In gara a Bergamo le società femminili della Lombardia. Sui 100 metri Johanelis Herrera conquista il successo con 11.83 (-0.7) davanti ad Alessia Pavese (11.98) e Alessia Niotta (12.00), tutte dell’Atletica Brescia 1950 Ispa Group. Tra le barriere 13.76 (-0.8) vincente per Nicla Mosetti (Bracco Atletica).

PUGLIA/BASILICATA - Carmelo Musci non tradisce neanche con il disco dei grandi. A Matera, il biscegliese dell’Atl. Aden Exprivia Molfetta, plurititolato giovanile, rafforza la propria quarta posizione nelle liste alltime degli allievi azzurri più bravi con l’attrezzo da 2 kg: vittoria con 49,12 e PB incrementato di otto centimetri. Giuseppe Rigogolo (Amatori Atl. Acquaviva) si impone nei 100 (10.90, 0.0).

SICILIA - A quasi due anni dall’ultima gara torna in pedana Simona La Mantia (Cus Palermo/Fiamme Gialle) con una tifosa in più, la piccola Martina, nata nell’aprile 2017. La campionessa europea al coperto del 2011, anche se non ancora al meglio della condizione, salta 13,20 (+1.5) nel triplo a Palermo. Sui 100 metri Nicholas Artuso (Atl. Villafranca) prevale facilmente in 10.74 (-0.7). Al femminile di migliora ancora la junior siracusana Alessia Carpinteri (Cus Catania) in 11.88 (+0.2). Sui 400 piani vince l’allievo Riccardo Meli (Cus Palermo) con 48.59.

TRENTINO-ALTO ADIGE - Nei 100 metri a Bolzano è un pari merito tra Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole) e Fabio Cerutti (Athletic Club 96 Alperia): entrambi corrono in 10.74, Cerutti con una bava di vento in più (0.8) rispetto a Libera (0.7). Il campione italiano promesse indoor dei 400 Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) non ha rivali nel giro di pista, concluso in 47.61. Nei 3000 siepi 10:44.88 dell’azzurrina Linda Palumbo (Atl. Clarina Trentino), terza prestazione in carriera e meglio dell’11:01.26 del 28 aprile a Bolzano. Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) chiude in 41:07.73 nei 10000 di marcia.

