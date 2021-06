Tricolori: Dosso 11.33 nel vento di Grosseto

(in aggiornamento) Nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse, l’azzurra conquista il titolo nei 100 metri U23, successi sprint per Cappelletti, Ceglie e Todisco

11 Giugno 2021

Sprinter in evidenza a Grosseto nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse. Il risultato principale è l’11.33 ventoso di Zaynab Dosso (+3.3) per vincere i 100 metri under 23, con una prestazione che riscatta la 21enne azzurra, tricolore assoluta, da un avvio di stagione non esaltante. Nei 100 metri successi tricolori anche per Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport) con 10.37 ventoso (+3.6) e per gli junior Filippo Cappelletti (Osa Saronno) con il personale di 10.42 (+1.6) e Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo) con 11.69 (+0.9). Nei 400, accedono in finale con il miglior tempo lo junior Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre, 48.12) e la promessa Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre, 54.36). A Matteo Guelfo (Trionfo Ligure) gli 800 promesse (1:49.50), 3000 siepi per Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) in 10:01.16. Titolo nell’alto U23 per Rebecca Pavan (Assindustria Sport) con 1,81, nel disco promesse Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas, 55,74) supera Carmelo Musci (Fiamme Gialle, 54,86), nel martello juniores Davide Costa (Cus Genova) si impone con 71,41. Domani, nella seconda giornata, in diretta streaming su atletica.tv dalle 8, si assegnano 35 titoli italiani.



100 METRI - È il giorno dei titoli dei 100 metri a Grosseto. Troppo vento alle spalle per omologare come primato personale l’11.33 di Zaynab Dosso (+3.3) ma la due volte tricolore assoluta si aggiudica anche il titolo under 23: “Il vento mi perseguita, anche a Padova l’anno scorso è stato così - sorride - speriamo in bene agli Assoluti di Rovereto. Ci voleva questa vittoria perché vengo da un periodo un po’ buio, la stagione era iniziata tardi e male, e spero sia di buon auspicio: questo è il mio vero inizio di 2021. E in staffetta vorrei esserci, sono state davvero brave le ragazze della 4x100 alle World Relays e voglio far parte del gruppo!”. A renderle la vita non semplice, sul rettilineo di Grosseto, ci pensano Giorgia Bellinazzi (Atl. Brugnera Friulintagli), seconda in 11.39, Arianna De Masi (Atl. Meneghina), terza in 11.39, leggermente più indietro l’altra azzurra tricolore uscente Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco, 11.41). Tra le juniores, titolo alla pugliese Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo) in 11.69 (+0.9), crono con cui prevale su Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno, 11.79) e Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri, 11.81). Un fastidio muscolare al polpaccio, avvertito in batteria, estromette Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) dalla finale maschile juniores di cui era il favorito d’obbligo. La gara si riapre e si trasforma in un duello spumeggiante, fino all’ultimo centimetro tra Filippo Cappelletti (Osa Saronno) e Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni), entrambi atleti al primo anno di categoria (2003). Agevolati da +1.6 di vento, Cappelletti firma 10.42 (dopo il 10.45 della batteria) e balza in avanti di oltre due decimi (aveva 10.68), conquistando un nuovo sigillo tricolore, Ulisse invece è secondo con 10.43, entrambi new entries tra i migliori dieci U20 di sempre al settimo e al nono posto. Sotto i 10.50 anche il terzo classificato Edoardo Luraschi (Osa Saronno) in 10.48. Tra le promesse, non si stanca di vincere Fabrizio Ceglie (Assindustria Sport): è una conferma nei 100 metri a pochi mesi dal successo nei 60 indoor. Anche qui, il vento è oltre la norma (+3.6) e lo accompagna a 10.37, meglio di Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon, 10.40) e Alessandro Ori (La Fratellanza 1874, 10.44).

SALTI - Si decide a 1,81 la sfida dell’alto under 23 che premia Rebecca Pavan (Assindustria Sport Padova), due volte a segno con il terzo e ultimo tentativo: 1,79 per rimanere in gara, però al secondo posto provvisorio, e poi anche alla quota della vittoria stringendo i denti dopo un fastidio fisico, a pochi giorni dal personale di 1,85. Niente da fare per la campionessa uscente Marta Morara (Atl. Lugo), percorso netto fino a 1,79 ma out a 1,81, con la terza posizione a Mara Di Quinzio (Us Aterno Pescara, 1,77). Tutto classe 2003 il podio del triplo juniores con il successo di Federico Bruno (Team Atletico-Mercurio Novara) che cresce a 15,34 (-0.2) atterrando poi anche a 15,27 (+1.4). All’ultimo turno lo avvicina Alex Fabbri (Pontevecchio Bologna) con 15,23 ventoso (+2.3) mentre Davide Nodari (Bergamo Stars Atletica) sbarca per la prima volta sopra i quindici con 15,01 (+1.8) e si prende il terzo posto.

LANCI - L’atteso confronto del disco va al capolista stagionale Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas Udine), autore di una gara in crescendo che lo porta a 55,74 con il quinto lancio, per avere la meglio nei confronti di Carmelo Musci (Fiamme Gialle, 54,86), invece è terzo Krystian Sztandera (Enterprise Sport & Service, 50,29). Che duello tra i martellisti nella gara under 20. Botta e risposta all’ultimo ingresso in pedana: Davide Costa (Cus Genova) sfiora il personale con 71,41 per il controsorpasso ai danni di Gregorio Giorgis (Libertas Città di Castello), balzato per pochi istanti al comando con 71,28, a sua volta con la seconda prestazione in carriera. Sul terzo gradino del podio c’è l’ex allievo Alessandro Feruglio (Atl. Malignani Libertas Udine) che allunga a 67,05. Nel giavellotto under 20 è Asia Salerno (Atl. Virtus Lucca) a festeggiare il primo titolo della rassegna tricolore: 44,89 al penultimo lancio e oltre due metri di progresso. Si migliorano anche la campionessa invernale Ludovica Giannursini (Studentesca Rieti Milardi), stavolta seconda ma con il record personale di 44,57, e Margherita Randazzo (Assindustria Sport Padova), 43,77. Al debutto tra le promesse torna a vincere nel peso Ludovica Montanaro (Atl. Gran Sasso Teramo) con 13,62 davanti a Elena Varriale (Toscana Atl. Empoli Nissan, 13,06) e Chiara Salvagnoni (Atl. Firenze Marathon, 12,90).

IN RICORDO DI CALIANDRO E PIGNI - Al campo Zauli a Grosseto, prima dell'inizio delle gare, è stata celebrata una messa in ricordo di Cosimo Caliandro, atleta delle Fiamme Gialle, di cui ieri ricorreva il decennale della tragica scomparsa. “Ricordiamo un giovane atleta che è stato un campione sulle piste di atletica e un lottatore nella vita, cercando sempre di mettercela tutta, sino alla sua tragica fine - le parole del vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni – Celebriamo questa Messa, allora, per pregare affinché Cosimo sia nella pace di Dio e sua moglie e i due bambini ricevano continua consolazione, ma vorrei allargare la preghiera ad altri giovani atleti che sono mancati”. Erano presenti il presidente FIDAL, Stefano Mei e gran parte del Consiglio Federale, il presidente del comitato organizzatore di Grosseto 2021 Alfio Giomi, una rappresentanza di atleti, tecnici e dirigenti delle Fiamme Gialle e altri dirigenti di società. Proprio nel corso della cerimonia, è arrivata la notizia della scomparsa di Paola Pigni, pioniera del mezzofondo azzurro: prima del via alle gare, le è stato tributato un minuto di silenzio allo stadio Zecchini.

AGGIORNATO IL PROGRAMMA ORARIO - È online, sulla pagina dell’evento, il programma orario aggiornato dei Campionati italiani juniores e promesse di Grosseto.

