Tortu, Re, Bogliolo: una settimana al top

Verso l’esordio dei big azzurri: il primatista dei 100 debutta sabato a Rieti con Infantino. A Vittorio Veneto salta Larissa Iapichino, quattrocentisti a Tivoli e tanti TAC in tutta Italia. Le date

29 Giugno 2020

Una settimana di atletica al top. Con un weekend che si preannuncia di qualità ed emozioni forti. Sono tanti gli appuntamenti in agenda per i prossimi giorni, in particolare per sabato e per domenica. Sabato 4 luglio è il giorno dell’esordio post-lockdown di Filippo Tortu nei 100 metri. Il primatista italiano della distanza debutterà per il terzo anno consecutivo sulla pista di Rieti, dove nella scorsa stagione si è spinto fino a 9.97, ma aiutato da un vento superiore al consentito (+2.4). Settimo al mondo nel 2019 alla rassegna iridata di Doha, Tortu (Fiamme Gialle) avrà la possibilità di testare il lavoro svolto in allenamento durante gli ultimi mesi: è in programma una doppia uscita, in batteria e poi nell’eventuale finale. Tra gli avversari che si confronteranno con lui, è atteso a Rieti l’italo-britannico Antonio Infantino (Athletic Club 96 Alperia), staffettista del gruppo azzurro della 4x100, e in un cast che va definendosi e che potrebbe arricchirsi di altri nomi nelle prossime ore, in chiave italiana c’è da registrare anche Roberto Rigali (Bergamo Stars), Andrea Federici (Atl. Biotekna Marcon), Nicholas Artuso (Fiamme Gialle). Infantino dovrebbe gareggiare anche nei 200 metri, da campione italiano in carica, per sfidare un altro dei big azzurri in azione questo weekend: si tratta del primatista italiano del giro di pista Davide Re (Fiamme Gialle), che partirà appunto dai 200 metri sulla pista che ospita i suoi allenamenti, per proseguire poi nei 400 a Savona il 16 luglio e nei 500 sempre a Rieti il 23 luglio. Con loro anche Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa).

Velocità di livello anche al femminile, a Rieti, con il debutto stagionale di Irene Siragusa (Esercito), ultima frazionista della 4x100 primatista italiana e settima ai Mondiali di Doha: il parterre italiano la vedrà opposta - tra le altre - ad Alessia Pavese (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) e Chiara Melon (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco). Sempre nello sprint femminile, scatta dai 200 metri la stagione di Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), colonna della staffetta azzurra 4x400.

Da seguire con attenzione gli ostacoli: come già anticipato, dopo i test sulla velocità è il momento dell’esordio nei 100hs per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), per replicare, e se possibile migliorare, la scorsa stagione che l’ha portata a due centesimi dal record italiano. Tra le avversarie Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano), Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Desola Oki (Fiamme Oro) e Giulia Latini (Carabinieri), mentre al maschile il debutto nei 110hs è per Lorenzo Perini (Aeronautica) che avrà la concorrenza del britannico campione del mondo indoor, di stanza a Formia, Andrew Pozzi. Primo 400hs dell’anno per Linda Olivieri (Fiamme Oro) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro) dopo gli impegni su distanze spurie.

Nelle altre specialità di Rieti, è in programma anche il rientro di Andrew Howe (Aeronautica) nel salto in lungo, il disco con Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), Alessio Mannucci (Atl. Livorno) e al femminile Valentina Aniballi (Esercito), il giavellotto con la campionessa europea under 20 Carolina Visca (Fiamme Gialle).

VITTORIO VENETO E TIVOLI - Nel fine settimana si gareggia anche a Vittorio Veneto e a Tivoli. Partiamo da Vittorio Veneto (Treviso): nella due giorni di sabato e domenica del Meeting Atl-Etica - Memorial Ivo Merlo riflettori sulla campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) al debutto outdoor dopo il 6,40 dell’inverno e il 6,64 della scorsa stagione. Tra gli altri annunciati anche il veterano del martello Marco Lingua (Asd Marco Lingua 4ever) e un bel gruppo di giovani tra cui spicca la triplista Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova). Domenica a Tivoli (Roma) nell’ambito di una manifestazione regionale, i primi 400 metri per diversi specialisti azzurri: sui blocchi Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Michele Tricca (Fiamme Gialle), Giuseppe Leonardi (Carabinieri), Mattia Casarico (Cus Pro Patria Milano), Lapo Bianciardi (Avis Barletta) e probabilmente Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia). Tra le donne, in pista Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Alice Mangione (Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco), le tre gemelle Alexandra, Serena e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) con Virginia fresca di primato personale a 53.02 a Milano, e Petra Nardelli (Suedtirol Team Club).

L’AGENDA - Molti altri gli eventi in tutta Italia, per un’atletica che torna davvero a respirare il clima delle competizioni da nord a sud. Si comincia mercoledì 1° luglio con Vigevano (Pavia) e con il primo test in Abruzzo a Teramo, venerdì 3 di nuovo a Vigevano, e sempre il venerdì comincia la tre giorni di Matera (3-4-5) che apre il calendario della Puglia e della Basilicata. Sabato 4 - oltre alle sedi già citate - partono i Test di Allenamento Certificati del Piemonte a Fossano (Cuneo), Alessandria e Biella, quindi sfide a Mariano Comense (Como), Gorizia, Perugia, L’Aquila, Agropoli (Salerno), Palermo per la prima in Sicilia. Domenica 5 si scende in pista e in pedana di nuovo a Mariano Comense e L’Aquila, e poi al XXV Aprile di Milano, a Novara e la Valle d’Aosta apre con Donnas.

naz.orl.

