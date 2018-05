Societari Allievi: ostacoliste veloci

A Mariano Comense la 15enne Besana con 13.54 sale al secondo posto nelle liste italiane di categoria, a Biella 13.74 per la piemontese Crida

12 Maggio 2018

Nella giornata d’apertura della prima fase regionale per i Campionati di Società Allievi, subito in evidenza le ostacoliste. In Lombardia, a Mariano Comense (Como), la 15enne Veronica Besana sfreccia in 13.54 (-0.9) e diventa la seconda under 18 italiana di sempre sui 100 ostacoli, dietro soltanto al primato di Desola Oki (13.30 nel 2016). La giovane portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni aveva già corso quest’anno in 13.65 ventoso (+2.2) a Busto Arsizio e nella stagione indoor ha realizzato la migliore prestazione nazionale di categoria nel pentathlon (3840 punti), che si aggiunge ai due limiti cadette ottenuti nel 2017 (pentathlon e 80 ostacoli). Sulla stessa distanza, a Biella, l’eclettica piemontese Veronica Crida si rende protagonista di un notevole miglioramento e scende fino a 13.74 (vento -1.0) nella pista di casa, con un progresso di oltre mezzo secondo rispetto al 14.31 della scorsa stagione. Un crono che la proietta al sesto posto di sempre nelle liste italiane under 18. Nel 2017 l’allieva dell’Unione Giovane Biella ha indossato la maglia azzurra nel salto in lungo al Festival olimpico della gioventù europea di Gyor (Ungheria), la stessa specialità in cui ha vinto il tricolore cadette del 2016. Ad Arezzo anche Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) si mette alla prova nei 100 ostacoli: la figlia di Gianni e Fiona May chiude in 13.80 anche se con vento oltre la norma (+2.3).

A Rieti la sprinter Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi), primatista italiana di categoria dei 200 indoor, eguaglia il personal best di 11.82 (+0.8) nei 100 metri davanti alla 15enne Alessia Cappabianca (Esercito Sport & Giovani) che toglie due centesimi al suo record con 11.91.

CdS Allievi 2018 - le sedi della prima prova regionale (12-13 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Cosenza; Campania/Molise: Salerno/Napoli; Emilia-Romagna: Reggio Emilia; Friuli-Venezia Giulia: Trieste; Lazio: Rieti; Liguria: La Spezia; Lombardia: Mariano Comense (CO); Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Biella; Sardegna: Sassari; Sicilia: Palermo; Toscana: Arezzo; Umbria: Bastia Umbra (PG); Veneto: San Biagio di Callalta (TV)

