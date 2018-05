Societari Allievi al primo round

Sabato 12 e domenica 13 maggio in 17 sedi si svolge la prima prova regionale della rassegna nazionale per club under 18

11 Maggio 2018

Al via in questo fine settimana il Campionato di Società Allievi 2018. Si preannuncia un altro weekend di grande partecipazione sulle piste di tutta Italia, dopo quello della rassegna assoluta con circa 15.000 atleti-gara impegnati. Stavolta tocca ai più giovani, sabato 12 e domenica 13 maggio, che entrano in azione per la prima prova della manifestazione tricolore dedicata agli under 18. In tutto sono coinvolte ben 17 sedi regionali: Sulmona (Abruzzo), Bolzano (Alto Adige e Trentino), Matera (Basilicata e Puglia), Cosenza (Calabria), Salerno nella giornata di sabato e Napoli domenica (Campania e Molise), Reggio Emilia (Emilia-Romagna), Trieste (Friuli-Venezia Giulia), Rieti (Lazio), La Spezia (Liguria), Mariano Comense (Lombardia), Macerata (Marche), Biella (Piemonte e Valle d’Aosta), Sassari (Sardegna), Palermo (Sicilia), Arezzo (Toscana), Bastia Umbra (Umbria) e San Biagio di Callalta (Veneto). La seconda prova della massima competizione nazionale a squadre per i nati negli anni 2001 e 2002 sarà poi in calendario il 15-16 settembre.

In palio c’è l’accesso a una delle cinque finali nazionali per la categoria (29-30 settembre). Gli scudetti, vinti nel 2017 dall’Atletica Vicentina al maschile e dalle milanesi della Bracco Atletica in campo femminile, si assegneranno a San Donato Milanese (Milano) tra i migliori dodici club dopo la fase regionale, invece le società che si classificheranno dal 13° al 60° posto verranno suddivise per le finali B in quattro raggruppamenti di 12 squadre ciascuno: la finale Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) a Casalmaggiore (Cremona), il Nord-Est (Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto) a Verona, quella del Tirreno (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia e Toscana) ad Agropoli (Salerno) e il gruppo dell’Adriatico (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria) si terrà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Gli appuntamenti clou della stagione a livello individuale per questa fascia di età saranno invece i Campionati Italiani Allievi di Rieti (15-17 giugno) e i Campionati Europei under 18 a Gyor (Ungheria, 5-8 luglio) per arrivare ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires (Argentina, 11-17 ottobre).

l.c.

CdS Allievi 2018 - le sedi della prima prova regionale (12-13 maggio)

Abruzzo: Sulmona (AQ); Alto Adige/Trentino: Bolzano; Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Cosenza; Campania/Molise: Salerno/Napoli; Emilia-Romagna: Reggio Emilia; Friuli-Venezia Giulia: Trieste; Lazio: Rieti; Liguria: La Spezia; Lombardia: Mariano Comense (CO); Marche: Macerata; Piemonte/Valle d’Aosta: Biella; Sardegna: Sassari; Sicilia: Palermo; Toscana: Arezzo; Umbria: Bastia Umbra (PG); Veneto: San Biagio di Callalta (TV)

