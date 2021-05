Run4Hope, la staffetta della solidarietà

Dal 22 al 30 maggio un giro d’Italia di corsa, a sostegno della Fondazione AIRC

18 Maggio 2021

Scatterà sabato 22 maggio alle 11, in contemporanea in varie regioni italiane, la Run4Hope 2021 Massigen. I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere i ricercatori di AIRC impegnati a scoprire nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili. Si tratta di un’iniziativa articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi. Protagonista dell’evento è la onlus veneta “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 e nel 2024. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere i due enti beneficiari, nel nome dello sport e della solidarietà.

Si è svolta oggi al VEGA Parco Scientifico-Tecnologico di Mestre (Venezia), sede di Unioncamere Veneto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Moderata da Alberto Rizzardi, la conferenza è stata aperta dall’intervento di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che vede nella staffetta una manifestazione capace di unire l’Italia e si augura che possa aiutare un bambino in più, perché una vita salvata è già una vittoria.

Antonio Maria Cartolari, presidente del Comitato Veneto Trentino Alto Adige della Fondazione AIRC ha voluto ringraziare la onlus Run4Hope e il suo impegno per la ricerca scientifica in favore dei tumori infantili, evidenziando l’importanza dell’impegno degli scienziati di AIRC ma anche altri aspetti fondamentali, come per esempio il movimento e lo stile di vita, grazie ai quali è possibile prevenire i tumori. Anche Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto ha voluto ringraziare Run4Hope per questo evento di solidarietà, che è nel DNA anche delle imprese, sempre attente alla salute dei propri collaboratori e delle loro famiglie, non solo in questo periodo di pandemia.

L’on. Paolo Paternoster, componente della V Commissione della Camera - Bilancio Tesoro e Programmazione, ha portato i saluti dell’on. Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa che ha offerto il patrocinio dell’Esercito Italiano, e dell’avv. Cristiano Corazzari, assessore allo Sport del Veneto. Paternoster vede in Run4Hope un segno di rinascimento dopo un periodo difficile e la descrive come una iniziativa fondamentale che può dare risultati positivi per la ricerca e dimostra ancora una volta la generosità del territorio per sostenere l'impegno e gli sforzi dei medici.

Il Tenente Colonnello Antonio Capriati dell’Esercito Italiano ha portato il saluto del Generale di Corpo d'Armata Massimo Scala. “Per l’Esercito – ha detto il Ten. Col. Capriati – il patrocinio alla Run4Hope 2021 Massigen è un privilegio, perché la ricerca è la strada verso la guarigione dai tumori, come si è visto anche con il Covid-19.

L'Esercito parteciperà ovunque c'è un suo reparto dove passerà la staffetta con una propria squadra, condividendo i valori di tenacia e responsabilità”.

Massimo Giammetta, presidente della onlus veneta Run4Hope Italia, ha sottolineato che nella prima edizione sono quasi 400 le associazioni iscritte e 500 le tappe previste, grazie all’impegno dei comitati regionali Run4Hope che le hanno pensate, sviluppate e create, passando per i luoghi più significativi di ogni territorio, dalla Valle dei Templi ad Agrigento al Parco Valentino di Torino. Ma ci saranno anche tappe molto significative come quelle in Lombardia ed Emilia Romagna, nei luoghi legati a Francesca Barbieri, blogger nota con il nome di Fraintesa, mancata poco più di un mese fa a causa di un tumore al seno ma ancora presente grazie all’impegno dei suoi amici e della grande comunità che è riuscita a creare, grazie alla sua attività di travel blogger. Aspetto importante, che ha voluto evidenziare il presidente, “i partecipanti di ogni staffetta correranno distanziati e in numero ridotto, nel rispetto delle normative di contenimento del virus”.

In collegamento anche il consigliere federale FIDAL, con delega al running, Carlo Cantales, si è detto orgoglioso di vedere il mondo FIDAL contribuire così tanto a questa manifestazione, perché è “una occasione che lancia tantissimi messaggi dal mondo sportivo, a cominciare dalla voglia di partecipazione, di stare insieme e di fare sport, e permette agli sportivi di tornare a correre portando il testimone di speranza e di consapevolezza che ognuno può fare la sua parte, contribuendo a una importante raccolta fondi”.

Orlando Pizzolato, due volte vincitore della maratona di New York (1984 e 1985) e consigliere di Run4Hope, ha evidenziato come la corsa, che non è uno sport di squadra, riesca a creare un forte spirito di unione grazie alla staffetta, collaborando per trasportare il testimone con tutte le proprie forze. A sorpresa, anche l’intervento di Manuela Levorato, ex velocista due volte medaglia di bronzo agli Europei e ora vice presidente FIDAL Veneto. Collegato anche il presidente Francesco Uguagliati.

LE STAFFETTE - Le staffette podistiche non competitive partiranno in contemporanea sabato 22 maggio per concludersi domenica 30 maggio 2021. Singoli runner, podisti esperti, associazioni sportive, gruppi aziendali e spontanei, saranno coinvolti in un entusiasmante Giro d’Italia che farà viaggiare il testimone Run4Hope Italia nella propria regione. I runners porteranno quindi un messaggio di solidarietà e di speranza impegnandosi nelle donazioni pro AIRC, anche tramite il portale Rete del Dono che permetterà di coinvolgere amici e conoscenti nella raccolta. I singoli runner possono iscriversi anche sul sito enternow.it e partecipare in modalità virtual, tenendo traccia del percorso tramite la app TDS. I capoluoghi di Regione saranno i punti di riferimento privilegiati per le partenze e/o gli arrivi e i percorsi saranno sviluppati sulla base delle indicazioni dei Comitati regionali d’appoggio a Run4Hope, che si sono costituti in questi mesi grazie in particolare al mondo FIDAL: società, comitati regionali e provinciali e organizzatori dei grandi eventi di running. Le indicazioni dei percorsi e delle tappe sono disponibili nel sito ufficiale di Run4Hope nella sezione “Corri con noi”.

Tutte le info su https://www.run4hope.it

