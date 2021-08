Rovereto con Tamberi e tanti azzurri

Al Palio della Quercia di martedì 31 agosto il campione olimpico dell’alto. Crippa nei 3000, Dal Molin sui 110hs, peso con Weir e Fabbri, cast internazionale: in gara 4 medagliati di Tokyo

28 Agosto 2021

C’è il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, alla prima gara in Italia dopo il trionfo di Tokyo. Ma anche un altro oro e in tutto quattro medagliati a cinque cerchi. Tanti big attesi martedì 31 agosto nell’edizione numero 57 del Palio Città della Quercia, il tradizionale meeting di Rovereto, in Trentino, presentato oggi. Al via lo statunitense Michael Cherry, oro con la 4x400, in un cast che annuncia il giamaicano Ronald Levy (bronzo) nei 110 ostacoli e l’australiana Kelsey Lee-Barber (bronzo) nel giavellotto, concorso valido per l’assegnazione di punti di qualificazione per le finali di Diamond League che vedrà impegnate anche la leggenda ceca Barbora Spotakova (2 titoli olimpici e 3 mondiali) e la tedesca campionessa europea Christin Hussong.

IN PEDANA: TAMBERI E PESO - Nel meeting più antico d’Italia, tappa Silver del World Athletics Continental Tour, la stella della serata a Rovereto sarà “Gimbo” Tamberi (Fiamme Oro), già in azione mercoledì scorso a Losanna (quinto con 2,24). Stavolta troverà gli statunitensi Darryl Sullivan e Shelby McEwen, l’amico Silvano Chesani (Fiamme Oro) e il bahamense Donald Thomas. Nel peso l’azzurro Zane Weir (Enterprise Sport & Service), quinto ai Giochi e ancora brillante giovedì a Losanna dove è arrivato a 21,20, insieme a Leonardo Fabbri (Aeronautica) per affrontare il serbo Armin Sinancevic, 21,88 di personale, il lussemburghese Bob Bertemes (21,71 in questa stagione), l’egiziano Mostafa Hassan, altro uomo da più di 21 metri.

CRIPPA, DAL MOLIN E 400 - Nel mezzofondo è da seguire il rientro in pista post-olimpico sui 3000 metri del primatista italiano della distanza Yeman Crippa (7:37.90 quest’anno). Il trentino delle Fiamme Oro sarà tra i “vip” azzurri della serata insieme a Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) che nei 110 ostacoli torna sulla pista del record italiano (13.27 agli Assoluti) con Hassane Fofana (Fiamme Oro). La sfida dei 400 con Michael Cherry, quarto a Tokyo, coinvolgerà un altro finalista olimpico come Isaac Makwala (Botswana) e i due primatisti italiani della 4x400 Edoardo Scotti (Carabinieri) e Vladimir Aceti (Fiamme Gialle). Tra le donne occhio alla giamaicana Stephenie-Ann McPherson, a sua volta quarta alle Olimpiadi, e alla statunitense Quanera Hayes, settima in Giappone.

AZZURRI CON I BIG - Di elevato spessore agonistico anche gli 800 metri che presentano il campione europeo under 23 Simone Barontini (Fiamme Azzurre), ma saranno alla partenza il keniano Cornelius Tuwei, accreditato di 1:43.76, il britannico Oliver Dustin (1:43.82), l’altro keniano Collins Kipruto (1:43.95) e ancora altri quattro atleti con tempi di poco superiori a 1:44 in questa stagione: Elliot Giles, Bryce Hoppel, Gabriel Tual, Daniel Rowden. Al femminile la semifinalista olimpica Elena Bellò (Fiamme Azzurre) e l’argento continentale under 23 Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre). Ma in chiave italiana saranno in pista tra gli altri anche Gloria Hooper (Carabinieri, 100), Elisa Di Lazzaro (Carabinieri, 100hs), Petra Nardelli (Südtirol Team Club, 400), Ottavia Cestonaro (Carabinieri, triplo), Pietro Riva (Fiamme Oro, 3000), Carolina Visca (Fiamme Gialle, giavellotto). E ancora, in ordine sparso, ecco la cubana Liadagmis Povea nel triplo (quinta a Tokyo), il sudafricano Ruswahl Samaai nel lungo, il giamaicano Julian Forte e lo statunitense Marvin Bracy nei 100 metri. Il parterre avrebbe dovuto avere come regina la giamaiacana Shericka Jackson, capace di raccogliere ben tre medaglie a Tokyo (oro nella 4x100, bronzo nei 100 e nella 4x400) ma dopo la prova di Diamond League di Losanna ha deciso di alzare bandiera bianca. La notizia è arrivata a Rovereto pochi istanti prima della presentazione ufficiale e la favorita d’obbligo dei 100 metri sarà presumibilmente la connazionale Natasha Morrison.

LA PRESENTAZIONE - Allo stadio Quercia, i presidenti del comitato organizzatore Carlo Giordani (Us Quercia Trentingrana) e Fabio Marega (Gruppo Atletico Palio della Quercia) hanno fatto gli onori di casa nei confronti del sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, e dell’assessore comunale allo sport Mario Bortot, dell’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli, della presidentessa del CONI Trentino, Paola Mora. Presente il consigliere federale Oscar Campari, con la consigliera FIDAL Trentino Angela Barbacovi e con Elda Verones in rappresentanza di Trentino Marketing, in una platea con tanti amici dell’atletica e dello sport trentino. A due mesi di distanza dai Campionati Italiani assoluti di fine giugno, il sindaco Francesco Valduga ha sottolineato come “l’emozione sia oggi ancora più forte, per l’eccellente riuscita della rassegna tricolore ma anche per l’eccezionale esperienza azzurra alle Olimpiadi di Tokyo con risultati che hanno restituito all’atletica la centralità mediatica che meritava. Rovereto è pronta per fare ancora da palcoscenico alla grande atletica e per rivelarsi all’altezza dello sport internazionale grazie all’impegno organizzativo dell’Us Quercia e del Gruppo Atletico Palio”. Il consigliere FIDAL Oscar Campari ha sottolineato come il Palio della Quercia e tutta l’esperienza di Rovereto “siano tra i fiori all’occhiello dell’atletica italiana: la storia di questa stagione ci ha insegnato come in tempi di Covid la scelta di puntare molto su Rovereto e sulla Quercia sia stata vincente e per me è un orgoglio ed un vanto poter essere qui a portare il saluto del Consiglio federale e del presidente Stefano Mei”.

BIGLIETTI - I biglietti - per un limite massimo di 1000 spettatori - sono prenotabili sul sito web del Palio (www.paliocittadellaquercia.it) al prezzo di 25 euro per la tribuna coperta e di 15 euro per la curva sud e per la tribuna est scoperta. Sarà necessario esibire Green Pass al momento dell’ingresso, come da normativa.

TV - Prevista la trasmissione in diretta tv per il Palio Città della Quercia di Rovereto su RaiSport dalle 20.20 di martedì 31 agosto.

Luca Perenzoni (FIDAL Trentino)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it