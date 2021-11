Raduni: Weir e Fabbri per un mese in Sudafrica

I due pesisti azzurri in partenza per Stellenbosch dove si alleneranno fino al 19 dicembre. I convocati per gli stage dei lanci e della marcia a Tirrenia e per le multiple a Firenze

16 Novembre 2021

Un mese in Sudafrica per mettere le basi in vista della stagione 2022. È il momento della partenza per Zane Weir e Leonardo Fabbri, pronti ad allenarsi a Stellenbosch fino al 19 dicembre, approfittando del caldo dell’emisfero australe (previste temperature tra i 25 e i 30 gradi), in una sede già sperimentata negli anni passati come quella del Coetzenburg Stadium, cuore dell’università locale. L’azzurro Weir, quinto ai Giochi Olimpici di Tokyo e fresco di arruolamento in Fiamme Gialle, è decollato oggi verso il Sudafrica, il suo Paese d’origine (è nato e cresciuto a Durban). Leo Fabbri (Aeronautica) e il tecnico Paolo Dal Soglio lo raggiungeranno nella giornata di venerdì, e tutti insieme continueranno la preparazione verso la prossima stagione, con il primo appuntamento internazionale in programma a Belgrado: Mondiali indoor da venerdì 18 a domenica 20 marzo. Una seconda tranche di allenamento in Sudafrica, con le prime gare dell’anno, è prevista per il mese di gennaio. In tema di raduni federali, stanno anche per iniziare gli stage dei lanciatori a Tirrenia (Pisa), dal 21-26 novembre, degli specialisti di prove multiple (Firenze, 22-27 novembre) e dei marciatori (Tirrenia, 1-10 dicembre). Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i raduni dei salti, degli ostacoli e del mezzofondo.

LANCI (Tirrenia, 21-26 novembre): Cecilia Desideri (Studentesca Milardi Rieti), Simone Falloni (Aeronautica), Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), Riccardo Ferrara (Carabinieri), Diletta Fortuna (Carabinieri), Alessio Mannucci (Aeronautica), Carmelo Musci (Fiamme Gialle), Giorgio Olivieri (Carabinieri), Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca), Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas), Carolina Visca (Fiamme Gialle).

MULTIPLE (Firenze, 22-27 novembre): Sara Chiaratti (Trionfo Ligure), Dario Dester (Carabinieri), Sveva Gerevini (Carabinieri), Marta Giaele Giovannini (Atl. Livorno), Lorenzo Modugno (Polisport. Triveneto Trieste), Alessandro Sion (Safatletica Piemonte).

MARCIA (Tirrenia, 1-10 dicembre): Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino), Michele Antonelli (Aeronautica), Lidia Barcella (Bracco Atletica), Teodorico Caporaso (Aeronautica), Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Stefano Chiesa (Carabinieri), Nicole Colombi (Carabinieri), Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Davide Finocchietti (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Federico Tontodonati (Aeronautica), Valentina Trapletti (Esercito).

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it