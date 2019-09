Mennea Day, un'impresa lunga quarant'anni

Giovedì 12 settembre in tutta Italia il ricordo del leggendario 19.72 di Città del Messico 1979. Il grande Pietro celebrato anche a Matera tra gli eventi per la Capitale europea della cultura

02 Settembre 2019

A quarant’anni dall’impresa di Città del Messico, tutta Italia corre nel ricordo di Pietro Mennea. Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day e con i tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più importanti perché ricorre la “cifra tonda” dell’indimenticabile 19.72 di Città del Messico datato 12 settembre 1979. Un risultato scolpito nella memoria di tutti gli sportivi, tutt’ora record europeo e a lungo record del mondo. Come accade da sei anni, sarà una giornata dedicata ai valori che il campione olimpico di Mosca 1980 ha saputo incarnare e trasmettere dentro e fuori le piste: onestà, abnegazione, rispetto per se stesso e per gli avversari. Valori che dopo il ritiro dall’attività agonistica portarono alla nascita della Fondazione Pietro Mennea Onlus, organizzazione votata alle iniziative di solidarietà sociale.

MATERA CAPITALE - Il Mennea Day sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per Matera 2019, Capitale europea della cultura. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata. Nel giorno in cui a Matera si riunirà anche il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città dei Sassi, la Biblioteca della Cultura Sportiva, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013. La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola Raffaele Duni con l’evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono state realizzate in collaborazione con Poste Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo filatelico dedicato alla Freccia del Sud.

SOCIAL NETWORK - Partecipate e raccontateci il vostro "Mennea Day" anche attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Hashtag ufficiale: #MenneaDay

LE SEDI DEL MENNEA DAY 2019 (in aggiornamento)

Basilicata: Matera; Emilia Romagna: Forlì; Friuli Venezia Giulia: Mereto di Tomba (Udine); Lazio: Roma (19 settembre), Viterbo; Liguria: La Spezia; Lombardia: Cairate (Varese), Casalmaggiore (Cremona), Pavia; Molise: Campobasso; Piemonte: Asti; Sardegna: Oristano; Sicilia: Mazzarino (Caltanissetta); Toscana: Grosseto, Pistoia; Trentino: Cles (Trento, 13-14 settembre); Veneto: Rovigo.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it