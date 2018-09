Master: tutte le medaglie di Malaga 2018

Nei Mondiali “over 35” l’Italia 95 volte sul podio. Mai così tante nelle edizioni disputate all’estero: 30 ori, 30 argenti, 35 bronzi.

18 Settembre 2018

Un’edizione di successo per gli atleti italiani nei Campionati Mondiali Master di Malaga, in Spagna, con 30 ori, 30 argenti, 35 bronzi e un totale di 95 medaglie. È il miglior bilancio di sempre tra le rassegne iridate “over 35” disputate all’estero, sia per numero di vittorie che di piazzamenti sul podio, superando i precedenti di Lione nel 2015 (con 76 medaglie di cui 23 d’oro) e di Lahti nel 2009 (25 ori e 65 medaglie). Tra i risultati più significativi dell’intera trasferta, il record mondiale nel lungo M55 migliorato due volte in gara dal toscano Gianni Becatti (Olimpia Amatori Rimini) con 6,49 al primo salto e 6,50 (0.0) al quinto tentativo, per battere il 6,35 del finlandese Stig Backlund.

Nelle ultime tre giornate il bottino si arricchisce invece con altri 29 metalli, tra cui 7 del colore più pregiato. Sui 20 km di marcia W55 oro di Mirella Patti (Italia Marathon Club, 2h01:44) e della squadra M70 con Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto), Roberto Piaser (Atl. San Biagio) e Pasquale Palella (Amatori Masters Novara), mentre nei 100 ostacoli M50 svetta Renzo Romano (Atl. Pistoia) in 14.32 (-0.9) e sulla pedana del triplo Crescenzio Marchetti (M65/Atl. Biotekna Marcon) atterra alla misura vincente di 11,13 (+1.5). La giornata conclusiva vede una nuova affermazione del quasi novantenne Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa, 3h14:43) nella mezza maratona M85 e quella di Gabriele Bianchi (Atl. Pescia), classe ’23, sui 1500 M95 in 16:09.84. Al femminile Enrica Carrara (Atl. Lumezzane, 1h26:30) si impone nella mezza maratona W50. Presenti tra gli altri alla manifestazione il consigliere federale Gerardo Vaiani Lisi, anche tesoriere European Masters Athletics, e Moreno Beggio in qualità di giudice capo della marcia e safety officer. La prossima edizione dell’evento si svolgerà nel 2020 a Toronto, in Canada, preceduta dagli Europei Master in provincia di Venezia, dal 5 al 15 settembre 2019, a Caorle, Jesolo ed Eraclea.

Luca Cassai

RISULTATI/Results: GARE SU PISTA - GARE NON STADIA

Campionati Mondiali Master 2018, Malaga (Spagna)

MEDAGLIERE ITALIANO

ORO (30)

100 ostacoli M50: Renzo Romano (Atl. Pistoia) 14.32 (-0.9)

100 M55: Giulio Morelli (Olimpia Amatori Rimini) 12.09 (-0.5)

200 M55: Giulio Morelli (Olimpia Amatori Rimini) 24.58 (-0.5) MPI

Alto M55: Marco Segatel (Olimpia Amatori Rimini) 1,81

Lungo M55: Gianni Becatti (Olimpia Amatori Rimini) 6,50 (0.0) record mondiale

Disco M60: Giovanni Rastelli (Atl. Sandro Calvesi) 50,79

Decathlon M60: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 8158

2000 siepi M65: Adriano Montini (Atl. Di Marco Sport) 7:44.08

Triplo M65: Crescenzio Marchetti (Atl. Biotekna Marcon) 11,13 (+1.5)

Cross M65: Rolando Di Marco (Atl. Di Marco Sport)

Marcia 10 km squadra M70: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto), Roberto Piaser (Atl. San Biagio), Pasquale Palella (Amatori Masters Novara)

Marcia 20 km squadra M70: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto), Roberto Piaser (Atl. San Biagio), Pasquale Palella (Amatori Masters Novara)

Alto M75: Lamberto Boranga (Olimpia Amatori Rimini) 1,38 MPI

Marcia 5000 M80: Romolo Pelliccia (Atl. Libertas Orvieto) 32:00.74

Marcia 10 km M80: Romolo Pelliccia (Atl. Libertas Orvieto) 1h03:12

10 km corsa M85: Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa) 1h15:13

Mezza maratona M85: Angelo Squadrone (Marathon Club Pisa) 3h14:43

1500 M95: Gabriele Bianchi (Atl. Pescia) 16:09.84

Lungo M100: Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone) 0,83 (+0.3)

Triplo M100: Giuseppe Ottaviani (Gs Atl. Effebi Fossombrone) 2,23 (0.0)

Triplo W35: Valentina Morigi (Self Atl. Montanari & Gruzza) 11,69 (-1.5)

Marcia 10 km W40: Tatiana Zucconi (Romatletica Footworks) 52:12

Lungo W45: Maria Costanza Moroni (Gs Ermenegildo Zegna) 5,20 (0.0)

Marcia 5000 W45: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli) 25:39.07

Marcia 10 km W45: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli) 53:28

Mezza maratona W50: Enrica Carrara (Atl. Lumezzane) 1h26:30

2000 siepi W55: Patrizia Passerini (Acquadela Bologna) 8:40.46

Marcia 20 km W55: Mirella Patti (Italia Marathon Club) 2h01:44

Cross W60: Maria Lorenzoni (Atl. 85 Faenza)

Pentathlon lanci W75: Maria Luisa Fancello (Assi Giglio Rosso Firenze) 4451

ARGENTO (30)

Marcia 10 km squadra M35: Igor Sapunov (Aristide Coin Venezia 1949), Gabriele Ravacchioli (Atl. Libertas Arcs Cus Perugia), Gennaro De Lello (Track & Field Master Grosseto)

Lungo M40: Pierluigi Putzu (Athletic Club 96 Alperia) 6,56 (0.0)

Giavellotto M40: Hubert Göller (Athletic Club 96 Alperia) 57,90

Asta M45: Gianpaolo Bolondi (Atl. Impresa Po) 4,20

1500 M50: Hassan El Azzouzi (Gp Avis Pol. Malavicina) 4:17.51

4x100 M50: Carlo Canaccini (Atl. Pistoia), Renzo Romano (Atl. Pistoia), Roberto Barontini (Atl. Pistoia), Pierluigi Acciaccaferri (Atl. Virtus Castenedolo) 46.62

1500 M60: Alfredo Bonetti (Atl. Biotekna Marcon) 4:51.97

100 ostacoli M60: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 15.76 (-1.6)

Triplo M65: Ignazio Manfrè (Cus Palermo) 10,73 (+1.4)

200 M70: Roberto Paesani (Lazio Atl. Leggera) 28.62 (-1.2)

400 M70: Roberto Paesani (Lazio Atl. Leggera) 1:03.86

Marcia 5000 M70: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto) 27:25.84

Marcia 10 km M70: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto) 58:02

Marcia 20 km M70: Ettorino Formentin (Us Quercia Trentingrana Rovereto) 2h02:33

Marcia 10 km squadra M75: Gianfranco De Lucia (Kronos Roma), Amatore Michieletto (Brema Running Team Martellago), Piergiorgio Andreotti (Atl. Lonato)

Asta W40: Barbara Capellini (Self Atl. Montanari & Gruzza) 3,10

Marcia 5000 W40: Valeria Pedetti (Atl. Arcs Cus Perugia) 25:19.63

Marcia 20 km W40: Tatiana Zucconi (Romatletica Footworks) 1h50:04

Marcia 10 km squadra W40: Tatiana Zucconi (Romatletica Footworks), Valeria Pedetti (Atl. Arcs Cus Perugia), Simona Palandri (Track & Field Master Grosseto)

80 ostacoli W45: Maria Costanza Moroni (Gs Ermenegildo Zegna) 12.40 (+1.2)

400 ostacoli W45: Cassandra Sprenger (Cus Genova) 1:06.27

4x100 W45: Silvia Servadei (Cba Cinisello Balsamo), Maria Costanza Moroni (Gs Ermenegildo Zegna), Paola Paolicchi (Atl. Pistoia), Cristina Sanulli (Self Atl. Montanari & Gruzza) 53.32

4x400 W45: Simona Prunea (Gs Orecchiella Garfagnana), Paola Tiselli (Atletica dei Gelsi), Maria Costanza Moroni (Gs Ermenegildo Zegna), Cristina Sanulli (Self Atl. Montanari & Gruzza) 4:13.13 MPI

Marcia 10 km squadra W45: Elena Cinca (Atl. Brugnera Friulintagli), Melania Aurizzi (Liberatletica Roma), Roberta Mombelli (Atl. Lonato)

Alto W50: Monica Buizza (Atl. Virtus Castenedolo) 1,48

Asta W55: Carla Forcellini (Atletica dei Gelsi) 2,85

Marcia 10 km squadra W60: Daniela Ricciutelli (Liberatletica Roma), Giuseppina Comba (Atl. Fossano ’75), Natalia Marcenco (Aristide Coin Venezia 1949)

Triplo W65: Maria Grazia Rafti (Liberatletica Roma) 7,97 (-2.7)

Mezza maratona W70: Giovanna Mondini (Marathon Cremona) 1h54:37

Martello W75: Maria Luisa Fancello (Assi Giglio Rosso Firenze) 32,66

BRONZO (35)

400 ostacoli M35: Fabio Fedele (Atl. Firenze Marathon) 55.33

Alto M45: Marco De Angelis (Team Atl. Marche) 1,80

Lungo M50: Alberto Tifi (Athlon Bastia) 6,19 (+0.8)

Triplo M50: Michele Ticò (Us Quercia Trentingrana Rovereto) 12,86 (+1.2)

Marcia 10 km squadra M50: Giancarlo Camilletti (Kronos Roma), Riccardo Scotti (Nuova Atl. Astro), Michele Minchiante (Cus Torino)

800 M55: Giuseppe Ugolini (Olimpia Amatori Rimini) 2:10.00

Marcia 20 km squadra M55: Rosario Gallo (Proform Messina Road Runners), Andrea Naso (Atl. Lonato), Antonio Sansevrino (Pbm Bovisio Masciago)

400 M60: Angelo Mauri (Road Runners Club Milano) 58.59

800 M60: Alfredo Bonetti (Atl. Biotekna Marcon) 2:15.77 MPI

Alto M60: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 1,65

Asta M60: Hubert Indra (Südtirol Team Club) 3,40

Lungo M60: Pietro Ligorio (Atl. Cassano d’Adda) 5,30 (-2.2)

Triplo M60: Massimo Fiorini (Atl. Livorno) 11,06 (0.0)

Marcia 20 km M60: Rosario Gallo (Proform Messina Road Runners) 1h57:11

400 M65: Vincenzo Felicetti (Running School Cetraro) 1:01.07

1500 M65: Luciano Moser (Atl. Clarina Trentino) 4:57.58

2000 siepi M65: Giovanni Finielli (Gs Tortellini Voltan Martellago) 8:01.38

Giavellotto M65: Fabio Diotallevi (Cus Roma) 43,46

10 km corsa M65: Rolando Di Marco (Atl. Di Marco Sport) 39:26

10 km corsa M75: Aldo Borghesi (Road Runners Club Milano) 46:11

Cross M75: Aldo Borghesi (Road Runners Club Milano)

Marcia 10 km squadra W35: Micaela Benzi (Atl. Sandro Calvesi), Silvia Bicocchi (Track & Field Master Grosseto), Alessandra Canuti (Track & Field Master Grosseto)

5000 W40: Sonia Lopes (Boscaini Runners) 17:43.12

2000 siepi W40: Sonia Lopes (Boscaini Runners) 7:12.30

Marcia 10 km W40: Valeria Pedetti (Atl. Arcs Cus Perugia) 53:21

800 W45: Paola Tiselli (Atletica dei Gelsi) 2:22.41

1500 W45: Paola Tiselli (Atletica dei Gelsi) 4:49.80

Cross W45: Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno)

Mezza maratona squadra W50: Enrica Carrara (Atl. Lumezzane), Maria Teresa Bernardi (Calcaterra Sport), Debora Palombi (Pod. Solidarietà Roma)

Marcia 10 km squadra W50: Manuela Lucaferro (Atl. Lonato), Maria Antonia Pais (Studium et Stadium Sassari), Donatella Michetti (Romatletica Footworks)

Alto W55: Francesca Juri (Vittorio Alfieri Asti) 1,40

1500 W60: Francesca Barone (Atl. Lonato) 5:37.37

Alto W70: Ingeborg Zorzi (Sportclub Merano) 1,18

Eptathlon W70: Ingeborg Zorzi (Sportclub Merano) 4722

Disco W75: Maria Luisa Fancello (Assi Giglio Rosso Firenze) 25,10

