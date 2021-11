Master: a Palo del Colle i campioni del cross

Nella rassegna tricolore “over 35” di corsa campestre, in Puglia, torna a fare doppietta di scudetti il club bresciano dell’Atletica Paratico

31 Ottobre 2021

La passione e l’entusiasmo dei podisti a Palo del Colle (Bari) per i Campionati italiani master di corsa campestre. Sui prati della Masseria Vero, a sfidarsi per il tricolore sono stati quasi 700 atleti nell’evento che ha assegnato 21 titoli nazionali individuali (11 maschili e 10 femminili) e gli scudetti di società “over 35”. Tra gli uomini in cinque hanno confermato il successo della scorsa edizione a cominciare dall’atleta di casa Giovanni Auciello (SM40, Cosenza K42) che si è rivelato il migliore nel cross di 6 km con il tempo finale di 19:21. Ma si sono ripetuti anche Gilio Iannone (SM35, Carmax Camaldolese) e Domenico Caporale, alfiere della società locale Dynamyk Fitness che ha allestito la manifestazione, vincitore di uno dei confronti più combattuti nella gara SM55 per appena un secondo davanti ad Antonio Bocale (Daunia Running). Un bis firmato inoltre da Adolfo Accalai (SM70, Atl. Avis Castel San Pietro) e Onelio Galeazzi (SM75, Atl. 75 Cattolica), mentre il più rapido sulla prova di 4 km è stato Marco Cacciamani (Atl. Villa Guglielmi) in 14:19.

In una giornata di sole nel suggestivo percorso pianeggiante e veloce in mezzo agli ulivi, su terreno asciutto ma con tanti cambi di direzione, ancora davanti a tutte Simona Santini (SF40, Atl. Amatori Osimo) per chiudere in 14:30 sulla distanza dei 4 chilometri e Carla Primo (SF50, Rari Nantes Torino), invece nella campestre di 3 km è riuscita a prevalere Elena Fustella (SF60, Atl. Lecco Colombo Costruzioni) con 12:54. A livello di club, torna a fare doppietta l’Atletica Paratico che trionfa al maschile come nel 2018 e nel 2019, superando i campioni uscenti e organizzatori della Dynamyk Fitness Palo del Colle e l’altra formazione pugliese della Daunia Running San Severo. C’è invece il quarto urrà consecutivo femminile del team bresciano, che precede Atletica 85 Faenza e Romatletica Footworks. La rassegna ha completato una settimana di festa nella località di origine del campione olimpico Massimo Stano, medaglia d’oro a cinque cerchi nella 20 km di marcia, presente alle gare come ospite d’eccezione.

Campioni italiani master 2021 di corsa campestre

Uomini

SM35: Gilio Iannone (Carmax Camaldolese)

SM40: Giovanni Auciello (Cosenza K42)

SM45: Joachim Nshimirimana (Track & Field Master Grosseto)

SM50: Pasquale Iapicco (Caivano Runners)

SM55: Domenico Caporale (Dynamyk Fitness)

SM60: Marco Cacciamani (Atl. Villa Guglielmi)

SM65: Maurizio Marchetti (Atl. Avis Castel San Pietro)

SM70: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro)

SM75: Onelio Galeazzi (Atl. 75 Cattolica)

SM80: Leonardo Serena (I Saraceni di Lucera)

SM85: Stefano L’Abbate (Podistica Taras)

Donne

SF35: Viola Giustino (Amatori Atl. Acquaviva)

SF40: Simona Santini (Atl. Amatori Osimo)

SF45: Simona Angelini (Atl. Paratico)

SF50: Carla Primo (Rari Nantes Torino)

SF55: Rosa Luchena (Athletic Academy Bari)

SF60: Elena Fustella (Atl. Lecco Colombo Costruzioni)

SF65: Paola D’Orazio (Romatletica Footworks)

SF70: Maria Linda Ciotti (Romatletica Footworks)

SF75: Eugenia Delbarba (Atl. Paratico)

SF80: Palmira Saracino (Grecia Salentina)

