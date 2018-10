Marcia: Dei Tos e Foresti campioni della 50km

A Reggio Emilia il veneto debutta con un successo e la bergamasca conquista il primo titolo femminile della storia. Finocchietti conferma il tricolore under 18, Casiraghi vince tra le allieve.

21 Ottobre 2018

Verdetti tricolori per la marcia a Reggio Emilia. Nei Campionati Italiani assoluti della 50 chilometri festeggia la vittoria maschile Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) che all’esordio nella distanza chiude in 3h59:48. Il 26enne veneto, azzurro della 20 km, scende subito sotto le 4 ore in rimonta sul 22enne pugliese Gregorio Angelini (Alteratletica Locorotondo), superato a un chilometro e mezzo dal traguardo, leader tra gli under 23 con 4h01:17 per un progresso personale di oltre sette minuti davanti a Niccolò Coppini (Atl. Firenze Marathon, 4h16:30). Al femminile la non ancora ventenne Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) si aggiudica il primo titolo nazionale della storia in questa gara con 4h52:07.

Tra gli under 18 conferma sui 10 chilometri del toscano Davide Finocchietti (Atl. Libertas Runners Livorno, 44:58), appena rientrato dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, che in volata precede Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino, 44:58) come agli Europei dove erano stati protagonisti di una doppietta azzurra, mentre il titolo allieve con 48:57 è della 16enne Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), al primo anno di categoria, seguita dal bronzo continentale Simona Bertini (Francesco Francia Bologna, 51:33).

