Lutto: addio a Leila Kone

È scomparsa improvvisamente a 21 anni l’ex campionessa italiana allieve indoor del salto in lungo

11 Luglio 2020

Tragedia nella notte in Costa d’Avorio. Un malore improvviso ha stroncato la vita di Fanta Leila Kone, a soli 21 anni di età. Specialista del salto in lungo, in carriera aveva vinto due titoli italiani allieve indoor nel 2015 e 2016. Nata a Moncalieri (Torino) con origini ivoriane, ha indossato la maglia azzurra giovanile al triangolare under 20 in sala di Halle nel 2017 e vantava un primato personale di 5,96.

Cresciuta nella Polisportiva Mezzaluna di Villanova d’Asti, prima di passare alla Sisport e infine alla Safatletica Piemonte, è stata tesserata fino al 2018 scegliendo poi la carriera di modella. Lo scorso anno si era infatti piazzata al secondo posto nel concorso Miss Costa d’Avorio. Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente FIDAL Alfio Giomi, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it