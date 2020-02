Larissa Iapichino record italiano under 20

Ai Tricolori juniores e promesse indoor di Ancona l'azzurra salta 6,40 e migliora il primato del lungo al coperto: "Ho tirato fuori il carattere, sabato prossimo a Glasgow per fare esperienza"

08 Febbraio 2020

Un altro record per Larissa Iapichino. Ad Ancona, nella giornata inaugurale dei Campionati italiani juniores e promesse indoor, l’azzurra del salto in lungo migliora il primato italiano under 20 al coperto con la misura di 6,40, aggiungendo quattro centimetri alla prestazione realizzata due anni fa a Padova (6,36 il 28 gennaio 2018). Per la campionessa europea di categoria l’acuto arriva al termine della gara, con il sesto e ultimo tentativo: diventa così la capolista mondiale under 20 dell’anno. La 17enne dell’Atletica Firenze Marathon cresce nettamente rispetto all’esordio stagionale di Karlsruhe (6,22 una settimana fa) e si avvicina al suo primato all’aperto di 6,64 realizzato nella scorsa estate ad Agropoli. In carriera ha fatto meglio solo in quell’occasione e poi agli Europei under 20 di Boras, dove è riuscita a sconfiggere avversarie di due anni più grandi, con 6,50 in qualificazione e 6,58 in finale. La doppia figlia d’arte (di papà Gianni e mamma Fiona May, due titoli mondiali e due argenti olimpici nel lungo) oggi va subito in testa con 6,24 replicato al secondo salto, prima di incrementare a 6,25 nel quarto turno e di mettere a segno l’exploit finale (serie completa: 6,24-6,24-5,85-6,25-6,08-6,40) nella stagione dei Mondiali under 20 di Nairobi (Kenya, 7-12 luglio). Al secondo posto Arianna Battistella (Atl. Vicentina) con il personale di 6,11 all’ultimo salto per scavalcare Chiara Smeraldo (Us Maurina Olio Carli, 6,07).

IAPICHINO: “GLASGOW, POI GLI ASSOLUTI DI ANCONA” - “È stata una gara complicata, soprattutto all’inizio, perché stiamo lavorando molto sulla rincorsa - spiega la saltatrice allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli - ma sono contenta del carattere che sono riuscita tirar fuori all’ultimo salto e quindi posso ritenermi soddisfatta. Non sono più quella del 2019: sono cresciuta, sono un po’ più forte fisicamente, e di conseguenza la rincorsa deve essere modificata. Dobbiamo trovare equilibrio. La gara contro le atlete più forti del mondo a Karlsruhe (6,22) mi ha insegnato tanto, al di là del risultato e delle difficoltà che ho riscontrato. Posso dire di essere andata via con un’esperienza in ‘saccoccia’ che mi tornerà utile per il futuro, e lo è stata anche oggi. Sabato prossimo sarò a Glasgow per un altro meeting importante, poi chiuderò la mia stagione indoor agli Assoluti, di nuovo qui ad Ancona, il weekend del 22-23 febbraio”.

