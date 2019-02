Lanci: Bertolini inizia da 77,85

Esordio del giavellottista azzurro che sfiora i 78 metri a Padova. Nel martello Lingua apre la stagione a Mariano Comense con 71,19.

In tre sopra i 70 metri nella gara di giavellotto che, allo stadio Colbachini di Padova, ha inaugurato la seconda fase regionale dei campionati italiani invernali di lanci. L’azzurro Roberto Bertolini (Fiamme Oro) ha aperto il suo 2019 inviando l’attrezzo in prossimità dei 78 metri, con 77,85 nella gara di esordio in questa stagione. Alle spalle del 33enne milanese si piazzano Norbert Bonvecchio (Atletica Trento), secondo a 71,72, e Antonio Fent (Carabinieri), terzo con 70,07. Lo junior Alessandro Ferro (Fiamme Oro), ancora diciassettenne, è arrivato a 58,59 nella seconda competizione della carriera con l’attrezzo da 800 grammi, aggiungendo più di un metro alla misura ottenuta il 19 gennaio a Vicenza. Nella gara femminile, assente l’annunciata Zahra Bani (Fiamme Azzurre), vittoria per Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) con 45,84. Nella seconda giornata, domenica 10 febbraio, in pedana martellisti e discoboli. (Mauro Ferraro/FIDAL Veneto)

A Mariano Comense (Como), dopo il rinvio per neve dello scorso weekend, clima gradevole nel giorno del debutto stagionale di Marco Lingua. Il martellista azzurro comincia da 71,19 al terzo turno, in una serie con tre lanci validi sopra i 70 metri (anche 70,76 in apertura e 70,12 al quinto tentativo) e tre nulli per il piemontese della società che porta il suo nome, Marco Lingua 4ever. Per la prima volta invece il non ancora ventenne Gregory Falconi (Ga Vertovese) abbatte la barriera dei 60 metri con il martello senior: 60,60. Al femminile 57,44 vincente di Alessia Beneduce (Bracco Atletica). In azione anche i pesisti, con Paolo Vailati (Fanfulla Lodigiana) che mette a segno una spallata da 16,77 sfiorando il personale all’ultimo lancio. (Matteo Porro/FIDAL Lombardia) [RISULTATI/Results]

