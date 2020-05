Il rientro in campo: Gerevini è un fumetto

L’azzurra delle prove multiple protagonista di una “graphic novel” per spiegare come comportarsi in sicurezza negli allenamenti

17 Maggio 2020

“Oggi vi presento Sveva in versione fumetto. Una Sveva sorridente che vuole spiegarvi come tornare al campo rispettando poche e chiare regole che la Federazione ha deciso di divulgare per rendere il nostro ambiente idoneo e sicuro con le nuove direttive sanitarie”. Così la campionessa italiana di prove multiple Sveva Gerevini lancia una nuova iniziativa sul suo sito web: una “graphic novel” per illustrare a tutti, in modo semplice, quali sono i giusti comportamenti da tenere durante gli allenamenti in questa fase. La protagonista è proprio l’azzurra, impegnata con le diverse specialità dell’eptathlon anche nella simpatica e originale striscia disegnata, sempre con l’inconfondibile sorriso e con tanta energia.

“Ritornare a correre in pista dopo mesi di assenza - racconta la portacolori della Cremona Sportiva Atletica Arvedi, 24 anni da compiere alla fine di maggio e cinque titoli nazionali assoluti in carriera - è stata una sensazione unica. C’è l’intera comunità che si deve rimettere in moto e che auspico possa percepire quanto prima la gioia di sentirsi di nuovo parte attiva. È venuto il momento di prendere come punti di riferimento i sani valori che trasmette lo sport e la mia amata atletica. Ogni sforzo, se uno ci crede realmente, verrà sempre ripagato: il mondo non si è mai fermato! Siamo noi che dobbiamo tornare a correre, con ancora più determinazione e lealtà nel ricordo e nel pieno rispetto di chi ha contribuito con la propria vita ad essere ciò che siamo”.

