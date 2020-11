Giudici, i vincitori dei premi speciali 2020

Assegnati per il terzo anno consecutivo i riconoscimenti con il sondaggio online tra gli ufficiali di gara di tutta Italia. Il fiduciario nazionale Verrascina: “C’è voglia di partecipare”

17 Novembre 2020

Si conferma un successo la terza edizione del sondaggio tra i giudici di gara italiani. Quest’anno sono 2839 i voti complessivi per i candidati all’assegnazione dei Premi Speciali GGG, superando i già lusinghieri risultati dello scorso anno. Nella sezione dedicata del sito FIDAL hanno espresso la propria preferenza per le quattro categorie 1359 giudici (pari al 33,4 dei tesserati), in costante netta crescita rispetto al 27,2% del 2019 e al 18% di due stagioni fa. Riconoscimenti che si affiancano al premio “Gianni Orsini” attribuito ogni anno dalla Commissione Tecnica Nazionale a un giudice che rappresenta gli ideali di correttezza, probità e umanità e che ha visto prescelta l’intensa partecipazione a questi valori di Gianni Misino, in virtù del suo lungo percorso formativo, esplicato con capacità e competenza nei vari incarichi assegnati oltre che con la sua grande propositività nella formazione dei giovani. Pugliese di Bisceglie, ufficiale di gara nazionale dal 1993 e successivamente ufficiale tecnico organizzativo dal 2012, giudice polifunzionale e ingegnere di professione, svolge anche il ruolo di misuratore di percorsi su strada ed è uno degli storici omologatori di impianti FIDAL.

Per il fiduciario nazionale Luca Verrascina “i dati testimoniano la voglia di partecipazione nel Gruppo Giudici Gare, che dà prova di essere un elemento molto vivo nel sistema atletica. In questa stagione non facile il GGG ha reagito bene, dimostrando capacità di adattamento alle nuove norme, e ha funzionato l’aggiornamento continuo, con circolari esplicative per i protocolli. L’attività svolta in Italia, apprezzata in campo internazionale, è stata particolarmente intensa anche a livello regionale, arricchita da tante iniziative online come i webinar. Il gruppo si sta ringiovanendo, ma dobbiamo continuare a lavorare anche per trovare un’identità unitaria, al di là delle differenze locali”.

Categoria “Miglior giudice emergente”

L’indiscusso vincitore di questa categoria è Mattia Praloran che registra uno storico record di preferenze. Competenze e personalità vengono riconosciute al fiduciario bolzanino. Separati da un solo voto gli altri due componenti del podio: Matteo Smillovich, fiduciario provinciale di Trieste e uno dei giovani più interessanti emersi negli ultimi corsi, e la marchigiana Alberta Zamboni votatissima dalla sua gente ma con grandi riconoscimenti anche dalle altre regioni.

Categoria “Migliore performance”

Il lombardo Dario Giombelli è una delle personalità di maggiore spicco del GGG degli ultimi trent’anni e il suo doppio ruolo di delegato tecnico in due campionati “top” gli ha fruttato il successo in questa prestigiosa categoria. Sugli altri gradini del podio una garanzia come Massimo Grandi, giudice che garantisce qualità in ogni manifestazione, e Stefania Micheli, sempre stimata per umanità e capacità dai suoi colleghi.

Categoria “Attività regionale”

Il Premio che riconosce l’impegno profuso a livello locale è andato quest’anno in Lombardia, nelle mani di Milena Corradini che finalmente ad aggiudicarselo grazie a un enorme apprezzamento dei suoi colleghi di regione. Alle sue spalle la brava e versatile veneta Emanuela Carrer e il giovane “figlio d’arte” Giuseppe Misino.

Categoria “Fair play”

Pur provenendo da una piccola regione, la Basilicata, Rodolfo Leo ha saputo farsi considerare per le doti umane e la sua grande versatilità ricevendo un lusinghiero riconoscimento dai tesserati GGG e aggiudicandosi il premio. Serratissima la lotta per le altre due posizioni di vertice con il sempre disponibile veneto di adozione Antimo D’Aponte a prevalere di misura su una vecchia roccia come Gerolamo Quadranti, sempre amatissimo dai suoi colleghi.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it