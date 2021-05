Fantini 70,21, azzurri quarti in Coppa Europa

A Spalato la martellista, quinta nel trofeo continentale dedicato ai lanci, supera i settanta metri. Italia a un punto dal podio senior maschile, anche le squadre under 23 si piazzano quarte

09 Maggio 2021

Nella Coppa Europa di lanci a Spalato, in Croazia, gli azzurri sfiorano il podio a squadre. Il team senior maschile chiude quarto, a un solo punto dalla terza posizione con uno score di 4311, mentre vince la Germania (4489) davanti a Polonia (4378) e Bielorussia (4312). Stesso piazzamento anche per entrambe le formazioni under 23: quarti gli uomini (3964), dietro a Bielorussia (4277), Francia (4109) e Polonia (4054), e quarte anche le donne (3569) alle spalle di Turchia (3934), Bielorussia (3715) e Polonia (3612). Al femminile Italia quinta nella classifica senior (4094), con successo alla Polonia (4549) che precede Germania (4519) e Bielorussia (4317). La martellista Sara Fantini torna a superare i settanta metri, per la prima volta in questa stagione: 70,21 per la 23enne emiliana che finisce quinta. Nel giavellotto Zahra Bani undicesima con 57,15 e Sara Jemai dodicesima a 56,21: ambedue migliorano nettamente il primato stagionale all’ultimo turno e si riportano su queste misure dopo due anni. Clamoroso il 71,40 al primo tentativo della polacca Maria Andrejczyk che diventa la terza di sempre al mondo con l’attuale attrezzo, a meno di un metro dal record mondiale (72,28 della ceca Barbora Spotakova). Era da dieci stagioni, dal 2011, che non si vedeva un lancio così lungo. Quarta ai Giochi di Rio, la 25enne si migliora di oltre quattro metri. Nel disco Giovanni Faloci 13esimo (59,57) e Nazzareno Di Marco 17esimo (58,76), tra le donne 54,07 per Stefania Strumillo (19esima) e 51,27 di Valentina Aniballi (23° posto). Nella categoria under 23 quinto il martellista Giorgio Olivieri (70,57) come Carmelo Musci nel peso (17,72), con la 16enne sorella Anna Musci quattordicesima sempre nel peso (13,59), mentre è decima la giavellottista Federica Botter (48,03).

MARTELLO - Di nuovo a più di settanta metri. Riprende confidenza con la fatidica barriera Sara Fantini, dopo averla oltrepassata quattro volte nel recente passato: una nel 2019, prima di conquistare il bronzo agli Europei under 23, e poi tre l’anno scorso. È già competitiva a livello internazionale in questa stagione la 23enne emiliana dei Carabinieri: quinto posto con la misura di 70,21 messa a segno al quarto lancio, a poco più di mezzo metro dal personale di 70,73. Per il successo la polacca Malwina Kopron (72,82), bronzo iridato nel 2017, sorprende la connazionale primatista mondiale Anita Wlodarczyk (72,37).

DISCO - Un punto. Appena un punto manca agli azzurri, per raggiungere il podio con gli uomini che rimangono quarti in classifica come al termine della prima giornata. Nell’ultima prova del programma assoluto, quella del disco, il pluricampione italiano Giovanni Faloci incrementa il primato stagionale: 59,57 al secondo tentativo per l’umbro delle Fiamme Gialle, tredicesimo nel riepilogo complessivo. Il marchigiano Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro), tricolore invernale, è invece diciassettesimo con 58,76 nella gara vinta dall’ungherese Janos Huszak (65,35). Nella stessa specialità, ma tra le donne, in crescita Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) che firma il suo miglior risultato dell’anno con 54,07 davanti a Valentina Aniballi (Esercito), compagna di allenamento a Rieti (51,27). Doppietta delle portoghesi in extremis: Liliana Cà (62,80) per un centimetro su Irina Rodrigues (62,79), beffata la tedesca Shanice Craft (62,05).

GIAVELLOTTO - Gara in crescendo per le due giavellottiste italiane. La prima a scendere in pedana è Sara Jemai, inserita nel gruppo B che apre la mattinata di Spalato. All’ultimo lancio la lombarda dell’Esercito aggiunge due metri al risultato di giornata con 56,21. Il pomeriggio si chiude invece con il gruppo A di Zahra Bani (Fiamme Azzurre) e anche l’esperta piemontese dà il meglio nel round conclusivo: il suo 57,15 vale così per la classifica a squadre, undicesima, sorpassando l’altra azzurra, dodicesima. Per chi crede che sia un caso il sensazionale 71,40 di Maria Andrejczyk, la polacca sferra anche un 69,68 al quarto tentativo.

UNDER 23 - La squadra delle under 23 diventa quarta, due posizioni più indietro rispetto alla classifica della giornata inaugurale. Sulla pedana del giavellotto Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli), già abbondantemente sopra i cinquanta metri nel corso della stagione invernale, si piazza decima con 48,03 mentre la 17enne serba Adriana Vilagos arriva a 60,22. Nel peso debutta in azzurro la giovanissima Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), classe 2004. L’allieva pugliese è quattordicesima con 13,59 in questa sua prima esperienza internazionale dopo essersi meritata la convocazione grazie al 14,95 con cui è salita sul secondo gradino del podio agli Assoluti indoor di Ancona. Vince una junior, la turca Pinar Akyol con 17,65. Tra gli uomini Giorgio Olivieri con il 70,57 del terzo turno si assicura il quinto posto. Poi non allunga ulteriormente il marchigiano dei Carabinieri, bronzo europeo under 20 nel 2019, fresco di personale con il 72,78 siglato meno di un mese fa. L’unico avversario fuori portata era il greco Christos Frantzeskakis (75,10). Nel peso il primatista italiano delle categorie giovanili Carmelo Musci (Fiamme Gialle) non trova la giusta spallata: quinto con 17,72 nell’unico lancio valido della gara, a un metro esatto dal personale al coperto di 18,72 realizzato quest’anno. In tre sopra i 19 metri, il bielorusso Dzmitry Karpuk sfiora i venti con 19,99. Alla fine gli under 23 azzurri, quarti dopo la prima giornata, conservano lo stesso piazzamento.

DIRETTA STREAMING - La Coppa Europa di lanci di Spalato (Croazia) è trasmessa in diretta streaming sabato 8 e domenica 9 maggio sul canale YouTube di European Athletics. GUARDA: PRIMA GIORNATA - SECONDA GIORNATA

l.c.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it