Chiasso: vince Chiesa, terza Trapletti

Nella 20 chilometri di marcia, in Svizzera, si impone il 23enne piemontese in 1h21:54 sfiorando il personale. Al femminile l’azzurra completa il test con 1h35:23.

01 Settembre 2019

Azzurri in gara nella 20 chilometri a “Chiasso in marcia”, sulle strade della località svizzera di confine. Tra gli uomini bel successo di Stefano Chiesa, nettamente davanti a tutti con il tempo di 1h21:54. Il 23enne piemontese fa segnare il secondo risultato in carriera, ad appena otto secondi dal suo primato di un anno e mezzo fa a Lugano (1h21:46). Nella prima parte di questa stagione il portacolori dei Carabinieri non era riuscito a brillare (1h23:47 proprio a Lugano), ma oggi arriva a un soffio dal record personale con una seconda metà più veloce, in “negative split”, dopo un parziale di 41:33. Alle sue spalle in 1h24:23 il cinese Wang Qin, specialista della 50 chilometri e secondo al mondo quest’anno nella distanza più lunga (3h38:02). Sul traguardo di Chiasso finisce terzo il veneto Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia) in 1h26:41, poi quinto l’altro cinquantista azzurro Andrea Agrusti (Fiamme Gialle, 1h27:31) preceduto dal canadese Evan Dunfee (1h27:24) che ha sfiorato il podio ai Giochi di Rio, quarto nella 50 km.

Tra le donne Valentina Trapletti chiude in terza posizione con 1h35:23. Per la milanese dell’Esercito, un test allenante in Canton Ticino con passaggio intermedio di 47:24 in vista della 20 chilometri di marcia ai Mondiali di Doha che è in programma tra quattro settimane esatte, il 29 settembre. Vittoria alla cinese Qieyang Shenjie, vicecampionessa olimpica nel 2012, con un notevole crono di 1h26:51 mentre per il secondo posto l’australiana Jemima Montag, argento quest’anno alle Universiadi di Napoli, la spunta in 1h34:16 nei confronti dell’azzurra. La 22enne Martina Ansaldi (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) è invece sesta con 1h44:38.

l.c.

