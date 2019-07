Castelbuono: Meucci di corsa verso Doha

Nel 94° Giro Podistico internazionale di venerdì 26 luglio, in Sicilia, l’azzurro sfida l’Africa e gli europei Naert e Moen. DIRETTA STREAMING su RaiSport web

25 Luglio 2019

Conto alla rovescia per il 94esimo Giro Podistico Internazionale di Castelbuono (Palermo), che si corre venerdì 26 luglio con partenza alle ore 19.00. Nella manifestazione che vanta 107 anni di storia, la pattuglia italiana è guidata da Daniele Meucci (Esercito), già convocato per la maratona dei Mondiali di Doha e capitano del team azzurro che all’inizio del mese ha conquistato la Coppa Europa dei 10.000 metri insieme tra gli altri a Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto), ma sono attesi anche Stefano La Rosa (Carabinieri), oro a squadre in maratona nella scorsa estate agli Europei, Alessandro Giacobazzi (Aeronautica) e Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto). Al via due big come il belga Koen Naert, che si è aggiudicato il titolo continentale di maratona a Berlino, e il norvegese Sondre Nordstad Moen, terzo europeo di sempre sui 42,195 chilometri, con l’obiettivo di arginare lo strapotere degli atleti africani che dura da dodici anni alla “cursa i sant’Anna”, tradizionale appendice della processione della santa patrona.

In prima fila il burundese Onesphore Nzikwinkunda (Atl. Casone Noceto), vincitore della scorsa edizione, e il ruandese Felicien Muhitira (Italia Marathon Club), leader nel 2016. Poi gli emergenti ugandesi Oscar Chelimo (Assindustria Sport Padova), bronzo mondiale under 20 di cross, e Albert Chemutai (Athletic Club 96 Alperia), oro iridato a squadre nella campestre in un cast che comprende inoltre l’etiope Tadese Worku e l’eritreo Hiskel Tewelde. Si corre sul tracciato delle ultime due edizioni: anche quest’anno gli atleti transiteranno da piazza Margherita, ma non faranno la curva stretta per immettersi su via Mario Levante, bensì gireranno attorno alla fontana per poi intraprendere la salita, vera selezione naturale della gara. Dieci giri, ognuno di 1134 metri per un totale di 11,340 km.

TV E STREAMING - Il 94° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono sarà trasmesso venerdì 26 luglio in diretta video streaming su RaiSport web dalle ore 19.10 alle 20.30. Sintesi tv su RaiSport dalle 21.30 alle 22.50.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it