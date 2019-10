Cadetti: sfide per il tricolore a Forlì

Sabato 5 e domenica 6 ottobre in palio 36 titoli italiani e 3 trofei per regioni nella rassegna nazionale under 16. DIRETTA STREAMING su atletica.tv

03 Ottobre 2019

Largo ai più giovani. Nel weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre, a Forlì, c’è attesa per i Campionati italiani individuali e per regioni cadetti, alla 46esima edizione. La rassegna tricolore under 16, che coinvolge i ragazzi nati nel 2004 e 2005, suscita da sempre grande curiosità per ammirare i talenti emergenti del movimento. Si torna per l’undicesima volta in Emilia-Romagna, la regione che più di ogni altra ha ospitato questo evento, ma a dodici anni dall’ultima occasione, quella di Ravenna nel 2007. Per chi nella prossima stagione entrerà nella categoria allievi si apriranno anche prospettive azzurre, verso gli Europei under 18 dell’estate 2020 a Rieti. Intanto il tradizionale appuntamento di fine stagione mette in palio 36 titoli italiani, al campo Carlo Gotti della città romagnola. Al via due nuovi primatisti in questa fascia di età: l’ostacolista laziale Damiano Dentato, che ha corso in 12.92 sui 100hs a metà aprile, e l’astista piemontese Great Nnachi, salita a 3,80 sulla pedana in piazza di Aosta, alla fine di agosto. Poi altri atleti che hanno avvicinato i limiti nazionali di categoria: da Yassin Bandaogo, sprinter veneto da 8.90 sugli 80 metri, al marciatore romano Diego Giampaolo (22:17.71 nei 5000), dalla lombarda Marta Amani (5,95 nel lungo) alla piemontese Ludovica Cavo, che proverà a confermarsi sui 300 ostacoli. Nei lanci da seguire tra gli altri i progressi dei martellisti, in particolare il piemontese Filippo Maria Iacocca e la friulana Laura Lazzarato, e della pesista pugliese Anna Musci, sorella dell’azzurrino Carmelo. Difendono il titolo cinque atlete: la discobola veneta Tarè Miriam Bergamo, la giavellottista emiliana Genet Galli e la marciatrice toscana Giada Traina, oltre alle citate Cavo e Nnachi. Sfide accese non solo a livello individuale, ma anche per conquistare i trofei per regioni: nell’ultima edizione la Lombardia ha vinto per la terza volta consecutiva la classifica combinata, insieme a quella dei cadetti, mentre al femminile si è imposta la squadra del Veneto. Iscritti in tutto 857 atleti (431 cadetti e 426 cadette). Ad aprire la manifestazione, nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, sarà la cerimonia di apertura alle ore 18.00 in piazza Saffi, nel centro di Forlì, con la sfilata delle rappresentative regionali.

DIRETTA STREAMING - La due giorni di gare sarà visibile interamente in diretta streaming su www.atletica.tv.

