Ariano Irpino per i Societari Master

In Campania, sabato 28 e domenica 29 settembre, si assegnano i titoli italiani di società over 35 su pista

27 Settembre 2019

Sfide per il tricolore ad Ariano Irpino (Avellino), dove sabato 28 e domenica 29 settembre andrà in scena la finale nazionale dei Campionati italiani di società master su pista. Una delle manifestazioni più sentite dal movimento per un weekend di passione e agonismo, con tanti club pronti a contendersi gli scudetti di categoria, ad appena due settimane dalla conclusione degli Europei disputati in provincia di Venezia tra Jesolo, Caorle ed Eraclea. Sono annunciate al via 44 squadre: 24 maschili e 20 femminili. Tra gli uomini difende il titolo l’Olimpia Amatori Rimini, al comando anche dopo la prova regionale di quest’anno davanti a Liberatletica Roma e Atletica Virtus Castenedolo che invece guidano nella classifica delle donne. Terzo posto nella fase di qualificazione per le campionesse in carica della Romatletica Footworks, ma nel weekend torna tutto in gioco ripartendo da zero.

Per i verdetti finali ci sarà da aspettare sino al termine, perché conteranno 13 risultati conseguiti in 13 prove diverse delle 16 in programma, con almeno una staffetta: in ogni gara gli atleti si confronteranno senza distinzione di categoria, mentre le classifiche parziali verranno stabilite sulla base delle tabelle di punteggio. Il via alle ore 10.30 di sabato, fino alle 19.30 circa, poi domenica inizio alle 8.20 per concludere intorno alle 16.00 nella manifestazione organizzata dall’Atletica Vis Nova su pista e pedane dell’Arena Pietro Mennea, intitolata al grande velocista azzurro e inaugurata tre anni fa proprio con un evento “over 35”, in quel caso l’edizione inaugurale del Trofeo delle Regioni. Nel prossimo weekend (5-6 ottobre) l’attività master su pista proseguirà con il Campionato italiano di pentathlon lanci a Catania, poi il 13 ottobre toccherà alla rassegna tricolore di mezza maratona a Trani.

Le squadre partecipanti

Uomini: Olimpia Amatori Rimini, Liberatletica Roma, Atl. Virtus Castenedolo, La Fratellanza 1874 Modena, Amatori Masters Novara, Puntese San Giovanni La Punta, Amsicora Cagliari, Romatletica Footworks, Athlon Bastia, Road Runners Club Milano, Atl. Biotekna Marcon, Cus Genova, Arca Atl. Aversa Agro Aversano, Toscana Atl. Futura, Assi Giglio Rosso Firenze, Atl. Ambrosiana, Atl. Santamonica Misano, Atl. Vis Nova, Daini Carate Brianza, Sef Macerata, Atl. Canavesana, Atl. Pistoia, Atl. Master Trieste, Podistica Taras

Donne: Liberatletica Roma, Atl. Virtus Castenedolo, Romatletica Footworks, Assi Giglio Rosso Firenze, Atl. Santamonica Misano, La Fratellanza 1874 Modena, Südtirol Team Club, Atl. Varazze, Giovanni Scavo 2000, Cus Sassari, Sef Macerata, Cus Pisa, Atl. Canavesana, Scuola Atl. Leggera Catania, Atl. Pistoia, Acquadela Bologna, Atl. Endas Cesena, Atl. Sandro Calvesi, Atl. Vis Nova, Cus Genova

