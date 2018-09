Allievi in pista: arriva il weekend degli scudetti

Sabato 29 e domenica 30 settembre a Cinisello Balsamo (MI) la finale dei Campionati Italiani di Società under 18 con tanti giovani azzurri in gara.

26 Settembre 2018

di Cesare Rizzi

Da Pavia a Cinisello Balsamo (MI): prosegue la settimana degli scudetti giovanili in pista in Lombardia. Dopo la Finale Nazionale dei Societari Under 23 in terra pavese sarà Cinisello Balsamo a ospitare la Finale A dei Campionati di Società Allievi con l’organizzazione di Atletica Cinisello e Bracco Atletica. Il centro sportivo Gaetano Scirea (già teatro della Finale Oro dei Societari Assoluti 2016) assegnerà per la seconda volta gli scudetti under 18 a 10 anni dalla prima occasione; la Finale A si svolgerà per la decima volta sul territorio lombardo (la settima dal 2006 in poi) in 35 anni di storia della rassegna (prima edizione nel 1984). Sono attesi due azzurrini convocati anche per i Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires (Argentina), al via sabato 6 ottobre (le prove di atletica leggera si svolgeranno a partire da giovedì 11): la tricolore del disco (quarta agli Europei Under 18) Diletta Fortuna (Atl. Vicentina) e il detentore della MPI under 18 dell’asta Ivan De Angelis (Fiamme Gialle Simoni). Da seguire anche la talentuosa figlia d'arte Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon), iscritta nel lungo e nei 100hs, oltre alla primatista italiana under 18 dei 200 metri Chiara Gherardi (Studentesca Milardi Rieti) e all'ostacolista Veronica Besana (Atl. Lecco-Colombo Costruzioni).

VELOCITA’ – L’Italia agli Europei Under 18 di Gyor (Ungheria) lo scorso luglio sbancò nelle staffette 100+200+300+400 vincendo sia al maschile sia al femminile: a Cinisello Balsamo sono attesi ben tre protagonisti delle due vittoriose finali in terra magiara. La detentrice della MPI Allieve dei 200 Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Andrea Milardi) è annunciata sia sui 400 (dove è data in buone condizioni di forma Clarissa Boleso, vicecampionessa italiana indoor per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sia soprattutto sul “suo” mezzo giro di pista: l’impegno dovrebbe poi triplicare con una frazione di 4x100 (nella4x400 campione d’Italia il quartetto è invece composto da Ginevra Ricci, Alexandra Le Lerre, Giorgia Forastiero e Livia Caldarini). Tripla sfida invece per il tricolore dei 100 Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon) e Federico Manini (Cento Torri Pavia): 100, 200 e 4x100. Ci sarà anche Luca Pierani (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), che a Gyor corse in batteria e che a Cinisello sarà il “faro” dei 400 oltre che ultimo frazionista in entrambe le staffette orobiche. Un pizzico meno densi di contenuti tecnici (ma non di equilibrio) i 100 metri: Irene Pini (La Fratellanza 1874 Modena) parte come più accreditata. L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nella 4x100 Allieve schiera trequarti della formazione campione d’Italia a Rieti: Elisa Gecchele, Lisa Galluccio, Alessia Gatti e Veronica Besana.

OSTACOLI – Fari puntati su Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo): la campionessa italiana dei 100 ostacoli (per lei cinque maglie tricolori in stagione conteggiando anche staffette e prove multiple) parte in “pole position” sulle barriere alte, dove troverà un’altra stellina azzurra classe 2002, la grande amica Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon). Sui 400 ostacoli è attesa Angelica Ghergo (Team Atletica Marche), ottava)a Gyor, oltre a Matilde Biella (ACSI Italia Atletica). Tra le barriere maschili con i migliori crono stagionali figurano il polivalente Pietro Sfenopo (Cento Torri Pavia) sui 110 ostacoli e Michele Bertoldo (Atl. Vicentina), di recente terzo in Coppa Europa Gruppo B a Leiria (Portogallo), sui 400 ostacoli.

MEZZOFONDO – Oscar Chelimo (Toscana Atl. Futura), settimo per l’Uganda ai Mondiali Under 20 sui 5000 metri pur avendo ancora 16 anni, è indiscutibilmente l’indiziato numero uno per il successo su 1500 e 3000. Sui 1500 sarà al via anche Andrea Sambruna (Cento Torri Pavia), il più quotato sugli 800 metri in cui è campione italiano in carica (per lui è la gara di casa: è cresciuto nell’Atletica Cinisello). Nei 2000 metri siepi Paolo Molmenti (Atl. Brugnera Friulintagli), il più accreditato, fu quarto agli ultimi Campionati Italiani Allievi. In campo femminile la tricolore dei 1500 Livia Caldarini (Studentesca Rieti Andrea Milardi) doppierà 800 e miglio metrico: sulla distanza più lunga sarà gran duello con Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena), campionessa italiana di categoria nei 3000 in pista e nei 6 km su strada. Al via delle siepi ci sarà infine la tricolore Maddalena Pizzamano (Atl. Firenze Marathon).

SALTI – Copertina per l’asta maschile e per i salti in estensione femminili. Il già citato azzurrino Ivan De Angelis (Fiamme Gialle Simoni) e il tricolore in carica Simone Di Cerbo (Enterprise Sport&Service) potrebbero dar vita a un duello vibrante verso quote notevoli. Nel lungo la figlia d’arte Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon), con mamma Fiona May attesa ospite della manifestazione, e Veronica Zanon (Atl. Vis Abano) impreziosiscono l’entry list: al via ci sono le ultime due campionesse d’Italia e la settima forza degli Europei di categoria (Iapichino). Zanon sarà in gara pure nel triplo in cui è capofila stagionale con 12.92 e finalista europea Under 18. L’alto attende Benedetta Trillini (Team Atletica Marche), terza ai tricolori di Rieti; nell’asta favorite la capitana della Bracco Atletica Monica Aldrighetti e Giulia Colaceci (Fiamme Gialle Simoni). Atteso parecchio equilibrio sulle altre pedane maschili: attenzione all’ex cestista (vicecampione italiano Cadetti 2017) Liyu Scarlassara (Atl. Vicentina) e a un nome nuovo di zecca come Mory Diop (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) nell’alto, a Carlo Santacà (Atl. Vicentina) e a Michele Esposito (Studentesca Rieti Andrea Milardi) nel lungo e ad Andrea Frulio (Fiamme Gialle Simoni) e Gabriele Sbalchiero (Atl. Biotekna Marcon) nel triplo.

LANCI – Il faro è ovviamente Diletta Fortuna (Atl. Vicentina), discobola figlia d’arte: il martello donne propone laria De Paolis (Fiamme Gialle Simoni). Nel giavellotto uomini al via Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), argento tricolore in una competizione che vide protagonista anche Alessandro Ferro (Fiamme Oro Padova). Peso e disco hanno un solo favorito in Simon Zeudjio Tchiofo (CUS Parma), due volte in top five ai tricolori di Rieti nelle specialità di riferimento. Lucy Omovbe (La Fratellanza 1874 Modena) è l’unica atleta oltre i 13 metri in stagione nel peso tra le iscritte. Serratissime le sfide di martello Allievi e giavellotto Allieve, dove i più accreditati sono rispettivamente Leonardo Acciai (Toscana Atl. Futura Roma) e Francesca Amadori (ACSI Italia Atletica).

MARCIA – È Martina Casiraghi la specialista del tacco e punta più attesa: decima agli Europei Under 18, la portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenterdi recente è scesa a 24:23.50 sui 5000 metri in pista e a 50:12 sui 10 km su strada (ottava agli Assoluti di Pescara). Il suo primato sulla distanza di gara di Cinisello (5 km) è il terzo in assoluto nelle entry list (maschi compresi): l’altra metà del cielo della marcia nella Finale A vede Filippo Capostagno (Fiamme Gialle Simoni) candidarsi al ruolo di prim’attore.

CAMPIONATI DI SOCIETA’ ALLIEVI - FINALE A

Cinisello Balsamo (MI), 29-30 settembre 2018

LE SQUADRE IN GARA

ALLIEVI: Atletica Vicentina, Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Cento Torri Pavia, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Toscana Atletica Futura, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Fiamme Gialle Simoni, CUS Parma, Enterprise Sport&Service, Atletica Biotekna Marcon, Atletica Brugnera Friulintagli, Fiamme Oro Padova.

ALLIEVE: Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Atletica Vicentina, Atletica Firenze Marathon, Fiamme Gialle Simoni, Bracco Atletica, Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, Team Atletica Marche, Atletica Vis Abano, La Fratellanza 1874 Modena, ACSI Italia Atletica, Atletica Livorno.

CdS Allievi 2018 - La composizione delle finali: Allievi - Allieve

