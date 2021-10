Trofeo delle Regioni di Marcia. La squadra

Domenica 24 ottobre a Grottammare si disputerà il Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia (categorie ragazzi/e, cadetti/e, allievi/e). Nel 2019 il Piemonte chiuse al quarto posto.

Ufficializzata la squadra del Piemonte che prenderà parte al Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia in programma a Grottammare (AP) il prossimo 24 ottobre. La manifestazione sarà inoltre valida come prova del CdS di marcia, assoluto e master, e come campionato italiano individuale allievi/e (10km), senior e promesse maschile (35km). Nel 2020 il Trofeo delle Regioni Giovanili non venne disputato a causa del COVID, mentre nel 2019 il Piemonte si classificò al quarto posto, alle spalle di Toscana, Lombardia e Lazio, e portò a casa anche i successi individuali di Alessia Titone (allieve) e Giorgio Giuliani (junior).

1 marcia lila gloria 2006 CF AL001 Atletica Alessandria 2 marcia guglielmo aurora 2009 RF AL001 Atletica Alessandria 3 marcia giovannini sofia 2004 AF TO001 Battaglio Cus Torino 4 marcia vitrano alessia 2005 AF TO001 Battaglio Cus Torino 5 marcia piccarolo francesco 2004 AM TO001 Battaglio Cus Torino 6 marcia vitrano chiara 2007 CF TO001 Battaglio Cus Torino 7 marcia scalise marcello 2007 CM TO001 Battaglio Cus Torino 8 marcia farina kevin 2007 CM TO001 Battaglio Cus Torino 9 marcia barbieri alessandro 2007 CM TO001 Battaglio Cus Torino 10 marcia giannone vittoria 2009 RF TO001 Battaglio Cus Torino 11 marcia nissen noor 2009 RF TO001 Battaglio Cus Torino 12 marcia nobile dennis giuseppe 2008 RM TO002 Sisport SSD 13 marcia massano alessandro 2009 RM TO002 Sisport SSD 14 marcia bertolone beatrice 2006 CF TO164 Atletica Team Carignano 15 marcia toscano marcello 2004 AM TO226 SAF Atletica Piemonte 16 marcia capelli emma 2005 AF VB055 Gruppo Atletica Verbania accompagnatori 19 capo delegazione gavinelli mauro VB055 Gruppo Atletica Verbania 20 tecnico sociale verteramo bruno TO001 Battaglio Cus Torino

si invitano le società (attraverso un responsabile unico per ogni società) a confermare a fidalpiemonte@fidal.it entro il 18/10/2021 (indicando un cellulare di riferimento dell'atleta e taglie per il materiale)

si ricorda che gli atleti devono presentarsi con il materiale sportivo consegnato in precedenti occasioni da FIDAL PIEMONTE

non si accetteranno conferme telefoniche o via SMS ma esclusivamente via email

19 Ottobre 2021Di seguito le indicazioni per la logistica.sabato 23/10/2021 – palavela - torino – ore 7.15sabato 23/10/2021 – palavela - torino – ore 7.3064 posticasello alessandria ovest – ore 8.30domenica 24/10/2021 – da grottammare alle ore 14.00 circagreen pass o tampone ultime 48 ore - viaggio a carico di fidal piemonte - hotel a carico delle società