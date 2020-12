Quazzola e Oggioni vincono a Trino

Il piemontese e la lombarda si aggiudicano la 14ma edizione della Mezza Maratona delle Terre d'Acqua. Quazzola migliora di un secondo il proprio primato personale correndo in 1h04:20.

Sono Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) e Silvia Oggioni (Pro Sesto Atl.) i vincitori della 14ma edizione della Mezza Maratona delle Terre d’Acqua di Trino, prima manifestazione di corsa su strada in Piemonte da diverso tempo.

Quazzola, atleta di casa in quanto originario di Borgosesia a pochi chilometri da Trino, si aggiudica il primo posto in classifica correndo in 1h04:20, migliorando di un secondo il suo precedente primato personale stabilito a febbraio a Verona. Alle sue spalle Renè(CUS Pro Patria Milano), distaccato di 35 secondi (1h04:55 il suo crono finale), terza piazza per Omar(G.P. Parco Alpi Apuane) con 1h05:27. Da segnalare il sesto posto di Dario(CUS Torino), a cui va il titolo regionale assoluto, in 1h07:42 davanti a Rudy(Atl. Saluzzo), settimo in 1h08:3.

Completa il podio regionale Gianluca Ferrato (Atl. Pinerolo), nono in 1h08:29. Esordio sulla mezza maratona per l’azzurrino neo acquisto delle Fiamme Gialle Pietro Arese: il piemontese chiude al 10mo posto in 1h09:32.