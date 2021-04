Pista. Gli appuntamenti del weekend in regione

Sabato Meeting Regionali di Ripartenza ad Alba (CN) e Torino, domenica appuntamento dedicato ai lanci a Novara. A Giaveno (TO) domenica si disputa il campionato regionale di staffette assoluto

15 Aprile 2021

Fine settimana ricco di appuntamenti in pista per il Piemonte.

Sabato 17 aprile andranno in scena due dei Meeting Regionali della Ripartenza organizzati dal Comitato Regionale in collaborazione con le società del territorio. Ad Alba (CN), con la collaborazione dell’Atl. Alba, sono 295 gli atleti iscritti con il seguente programma gare:

Cadette: 300hs, 80m, 1000m, marcia 3000, lungo, disco

Cadetti: 300hs, 80m, 1000m, marcia 3000, alto, peso

A/J/P/S f: 300hs, 100m, 800m, alto, disco

A/J/P/S m: 300hs, 100m, 1500m, lungo, peso

Gavril (Battaglio CUS Torino Atl.), Nicolò Gallo (Atl. Alba), Luciano Spettoli (Atl. Alessandria) e Paolo Aimar (Atl. Saluzzo). Da seguire sui 1500 metri il romeno Stefan Iulius(Battaglio CUS Torino Atl.), Nicolò(Atl. Alba), Luciano(Atl. Alessandria) e Paolo(Atl. Saluzzo). ISCRITTI



Nella stessa giornata di sabato si torna a gareggiare anche a Torino allo Stadio Primo Nebiolo, nel Meeting Regionale di Ripartenza organizzato con la collaborazione di Battaglio Cus Torino Atletica.

Nella stessa giornata di sabato si torna a gareggiare anche aallo Stadio Primo Nebiolo, nel Meeting Regionale di Ripartenza organizzato con la collaborazione di Battaglio Cus Torino Atletica. Questo il programma gare:

Cadette: asta, 300hs, 80m, 1000m, lungo, martello

Cadetti: asta, 300hs, 80m, 1000m, alto, martello

A/J/P/S f: asta, 300hs, 100m, 2000 siepi, alto, disco

A/J/P/S m: asta, 300hs, 100, 2000 siepi, lungo, peso, giavellotto

Arnaudo (Battaglio CUS Torino Atl.) al via dei 2000 siepi. Da seguire il ritorno in pista in Italia, sui 300hs, di Agnese Mulatero (Atl. Pinerolo), reduce dal periodo di studio negli USA dove ha vestito la maglia della University of Nevada di Reno; con lei in gara anche Elena Corona (Battaglio CUS Torino Atl.), Malina Lenuta Berinde (Sisport), e la campionessa master Maria Costanza Moroni (Zegna). Nel salto con l’asta esordio stagionale outdoor per l’allieva Great Nnachi (Battaglio CUS Torino Atl.) mentre sui 100 metri da seguire l’allieva Agnese Musica (Novatl. Chieri) insieme alla campionessa italiana cadette in carica del salto in lungo Alice Gaggini (Atl. Venaria Reale).

Oltre 450 gli iscritti. Segnaliamo tra gli altri l’azzurrina Anna(Battaglio CUS Torino Atl.) al via dei 2000 siepi. Da seguire il ritorno in pista in Italia, sui 300hs, di Agnese(Atl. Pinerolo), reduce dal periodo di studio negli USA dove ha vestito la maglia della University of Nevada di Reno; con lei in gara anche Elena(Battaglio CUS Torino Atl.), Malina Lenuta(Sisport), e la campionessa master Maria Costanza Moroni (Zegna). Nel salto con l’asta esordio stagionale outdoor per l’allieva Great(Battaglio CUS Torino Atl.) mentre sui 100 metri da seguire l’allieva Agnese(Novatl. Chieri) insieme alla campionessa italiana cadette in carica del salto in lungo Alice(Atl. Venaria Reale). Sui 100 metri maschili interessante la sfida interna alla Sisport tra l’allievo Simone Menchini, accreditato di 10.91, e lo junior Mattia Jason Ndongala, accreditato di 11.03, con la promessa Federico Lisa (S.A.F.Atletica Piemonte), accreditato di 11.05, terzo incomodo. Nell’asta maschile invece riflettori sui portacolori della S.A.F.Atletica Piemonte Francesco Pugno, categoria u23, e Simone Bertelli, campione italiano allievi indoor in carica. ISCRITTI



Domenica 18 aprile è invece in programma il Meeting di Ripartenza dedicato esclusivamente ai lanci del peso e del disco a Novara, aperto a tutte le categorie, dai cadetti ai master, organizzato in collaborazione con l'Atl. Trinacria. 116 gli iscritti con un buon numero di atleti provenienti anche dalla vicina Lombardia. Domenicaè invece in programma il Meeting di Ripartenza dedicato esclusivamente ai, aperto a tutte le categorie, dai cadetti ai master, organizzato in collaborazione con l'Atl. Trinacria. 116 gli iscritti con un buon numero di atleti provenienti anche dalla vicina Lombardia. ISCRITTI