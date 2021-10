Tutte le classifiche finali del GPG

Disponibili grazie ad atletica.me sin dal termine della Finale le classifiche definitive del GP GIovanile 2021: Cimadom e Dellago si sono imposti tra i cadetti, Basteri e Torresani tra i ragazzi.

i due portacolori dell’Atletica Valli di Non e Sole Diego Basteri e Sara Torresani tra i ragazzi: eccoli i nomi dei 4 vincitori del Grand Prix Giovanile su pista 2021 che si è concluso stamane a Rovereto con la Finale che ha fatto scendere il sipario sulla stagione outdoor regionale.

Distacchi ridottissimi tra le cadette, con Cimadom capace di avere la meglio sulla compagna di team Jennie Rizzi per soli 40 punti a fronte degli oltre 8000 raccolti; divario più ampio invece al maschile, dove in scia al polivalente Dallago si è inserito il mezzofondista Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana).



Tutte le classifiche del Grand Prix Giovanile sono disponibili sull'apposita pagina realizzata da atletica.me, partner del Comitato FIDAL Trentino nella gestione automatica dei punteggi:



:: GPG - Tutti i punteggi e le classifiche





Si conclude così una stagione intensa, fatta di tanti appuntamenti che hanno permesso ai giovani di riprendere il ritmo agonistico dopo il balbettante 2020: non sono mancati i risultati di grido - e molti portano la firma di Sofia Pizzato, da oggi nuova primatista italiana degli 80 metri cadette - ed una forte presenza agli eventi, culminati con la Finale che ha visto la rappresentativa trentina prevalere sui "cugini" altoatesini. Particolarmente sentita anche la premiazione finale della "Coppa Itinerante", particolare classifica di società che ha accompagnato per l'intera stagione le prove delle categorie ragazzi/e, con successo ex-aequo tra Atletica Valli di Non e Sole e Atletica Alto Garda e Ledro.



Una Finale che, per la prima volta nella storia del GPG, ha potuto ospitare l'immediata premiazione finale, per dare con il dovuto tempismo la giusta vetrina ai tanti protagonisti di questa intensa e lunga stagione.