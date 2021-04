Maestri e Neka Crippa sul podio alla Mujalonga

19 Aprile 2021

Tanto Trentino sul podio della Mujalonga sul Mar, classica prova di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri disputata domenica a Muggia, sul lungomare triestino.



Ad imporsi è stato il primatista italiano di mezza maratona Eyob Faniel che con il tempo di 28'54 ha presceduto sul traguardo il giudicariese campione italiano in carica di corsa in montagna Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) autore del primato personale di 29:16, secondo a precedere in volata l'altro trentino Nekagenet Crippa (Esercito) terzo in 29:18 (PB). Sotto i trenta minuti anche Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli) con il personale di 29:48 e Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe) con 29:54. Tra le donne la vittoria è per l’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) in 32:53, con ampio margine sulla ruandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno, 33:35) e la burundese Cavaline Nahimana (Libertas Runners Livorno, 33:42). Due azzurre ai piedi del podio: nello sprint per il quarto posto la spunta Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) in 34:23 su Anna Incerti (Fiamme Azzurre), quinta in 34:28.