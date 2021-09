Irene ed Emilio sposi!

17 Settembre 2021Irene Baldessari ed Emilio Perco sposi!Questa mattina nella chiesa di Fraveggio, la ventottenne trentina ed il "suo" Emilio - feltrino, a sua volta mezzofondista - si sono uniti in matrimonio, coronando la lunga relazione nata diversi anni fa proprio sui campi di atletica. E proprio dal mondo dell'atletica sono molti degli invitati alla cerimonia, compreso naturalmente coach Gianni Ghidini, punto di riferimento negli anni trascorsi a Verona, il compagno di allenamenti Amel Tuka, argento iridato nel 2019 a Doha nel doppio giro di pista e per quanto riguarda gli atleti trentini, l'azzurrina delle prove multiple Giulia Riccardi.Una giornata di festa per Irene, Emilio, le rispettive famiglie ed amici tutti: ora gli sposi sono attesi al meritato viaggio di nozze prima di tornare a vivere nel mondo dello sport nel loro nuovo nido di Fraveggio. Irene, congedata da pochi giorni dall'Esercito, tornerà a vestire i colori del Gs Trilacum e soprattutto a mettere in campo le competenze della laurea in scienze motorie, con Emilio invece protagonista del corso di studi in osteopatia.Da parte di tutta l'atletica trentina, non possono che arrivare le più vive e sentite felicitazioni!