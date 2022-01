Giordani tricolore U23; Andrei Bronzo senior

A Pescara Vittoria Giordani si è diplomata campionessa italiana under 23 nella 35km di marcia; doppia medaglia per il neo querciaiolo Aldo Andrei, bronzo nella prova assoluta e argento U23

Federica Curiazzi con il tempo di 2h52’24, seguita dalla carabiniera Nicole Colombi, staccata di 8” con Sara Vitiello a completare il podio senior di giornata; settimo posto sul piede delle 3h11' quindi per Annalisa Russo (Gs Valsugana Trentino).

16 Gennaio 2022I marciatori trentini continuano a fare incetta di medaglie tricolori: il 2022 del tacco punta nostrano si è aperto oggi a Pescara con il successo di Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana) nella prova tricolore under 23 della 35km di marcia. Quarta al traguardo, la lagarina ha potuto così mettersi al collo la medaglia d'oro con il tempo di 3h04'42 che vale la nuova miglior prestazione italiana di categoria su una distanza invero introdotta solo a partire dallo scorso ottobre. Davanti alla gialloverde, vittoria assoluta perProprio tre mesi fa Andrei aveva centrato il succeso under 23: oggi - nel giorno del debutto con la nuova casacca dell'Us Quercia Trentingrana - migliorare di circa 4' il proprio riscontro cronometrico (sceso a 2h34'46) non si è rivelato sufficiente per confermare il tittolo tricolore di categoria, con Riccardo Orsoni che ha saputo precedere il valsuganotto di soli 4": unico in grado di precedere i due under 23 è stato Matteo Giupponi (2h33'45) e così Andrei ha potuto fare rientro a Strigno con al collo il bronzo senior e l'argento under 23.

Da segnalare nella 20km valida per il Campionato di Società, il quinto posto al femminile di Adelaide Sansoni (Us Quercia Trentingrana) ed il decimo al maschile di Pietro Marchetti (Us Quercia Trentinrgana).



Tutti i Risultati