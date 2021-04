GGG - Incarichi nazionali per Baldessarini e Praloran

In attesa delle assemblee elettive del GGG, due giudici regionali hanno ottenuto importanti ruoli a livello nazionale

05 Aprile 2021

Le prossime settimane vedranno lo svolgersi delle Assemblee Elettive Regionali dei Gruppi Giudici di Gara dei Comitati FIDAL Trentino e FIDAL Alto Adige. L’appuntamento per quanto riguarda il GGG Trentino è fissato per venerdì 23 aprile 2021 ad ore 18.00 in prima convocazione e ad ore 19.00 in seconda convocazione presso la sede della Casa dello Sport, a Trento in via della Malpensada; l'Assemblea del Comitato Alto Adige è invece convocata per il 2 maggio 2021. Nel corso dell’assemblea saranno eletti cinque Giudici di Gara quali componenti della Commissione e all’interno di questa rosa di giudici sarà scelto il nuovo Fiduciario Regionale GGG.



Nel frattempo due Giudici di Gara Nazionali della nostra Regione sono stati chiamati a ricoprire ruoli di vertice all’interno del GGG Nazionale. Paolo Baldessarini, Giudice di Partenza Nazionale dal 2000, è stato chiamato a coordinare il Gruppo Tecnico di Lavoro dei Giudici di Partenza Nazionali, mentre Mattia Praloran - fiduciario regionale Alto Adige - è stato nominato quale componente della Commissione Tecnica Nazionale dei Giudici di Gara.