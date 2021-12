EuroCross: Quattro trentini a Dublino

Yeman e Neka Crippa, Nadia Battocletti e Massimiliano Berti sono stati convocati per i Campionati Europei di Dublino in programma il 12 dicembre

02 Dicembre 2021Saranno in quattro gli atleti trentini in gara agli EuroCross di Dublino. I fratelli Yeman e Neka Crippa saranno al via della prova senior, Nadia Battocletti sarà impegnata nella prova under 23 e Massimiliano Berti sarà chiamato ad un nuovo viaggio in Europa dalla California (sta sfruttando la borsa di studio sportiva alla BCU) per gareggiare tra gli junior: questa la composizione dei 4 alfieri nostrani inseriti nell'elenco di 40 atleti selezionati dal direttore tecnico Antonio La Torre.Naturale che gli occhi siano puntati soprattutto sui due olimpionici Yeman Crippa e Nadia Battocletti, eccellenti protagonisti delle ultime rassegne continentale, con entrambi capaci di vantare due titoli europei juniores e Crippa già sul podio senior nell'ultima edizione disputata. Proprio Yeman è atteso nei prossimi giorni al rientro in Italia al termine del lungo periodo di preparazione sulle alture del Kenya: dopo una sosta nella capitale decollerà alla volta dell'Irlanda per provare ad inseguire un nuovo podio continentale.Ecco di seguito la composizione della squadra azzurra.

CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS

Dublino (Irlanda), 12 dicembre 2021

LA SQUADRA ITALIANA/Italian Team

SENIOR UOMINI

Yassin BOUIH G.A. Fiamme Gialle Nekagenet CRIPPA C.S. Esercito / Trieste Atletica Yemaneberhan CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova Giuseppe GERRATANA C.S. Aeronautica Militare Ahmed OUHDA Atl. Casone Noceto Sergiy POLIKARPENKO C.S. Carabinieri Sez. Atletica / C.U.S. Torino



SENIOR DONNE

Michela CESARO' C.S. Carabinieri Sez. Atletica / C.U.S. Torino Gaia COLLI Atl. Valle Brembana Rebecca LONEDO Atl. Vicentina Martina MERLO C.S. Aeronautica Militare Federica ZANNE C.S. Esercito Giulia ZANNE Atl. Bs '50 Metallurg. S.Marco



UNDER 23 UOMINI

Luca ALFIERI P.B.M. Bovisio Masciago Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atletica Piemonte A.S.D. Samuele DELLA PIETRA Trieste Atletica Marco FONTANA GRANOTTO Expandia Atl. Insieme Verona Francesco GUERRA G.P. Parco Alpi Apuane Pasquale SELVAROLO Atl. Casone Noceto



UNDER 23 DONNE

Anna ARNAUDO Battaglio C.U.S. Torino Atl. Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica Michela MORETTON Atletica Ponzano Sara NESTOLA Calcestruzzi Corradini Excels. Giovanna SELVA Sport Project Vco



UNDER 20 UOMINI

Massimiliano BERTI S.A. Valchiese Nicolò CORNALI Atl. Reggio Asd Nicolò GALLO A.S.D. Atletica Alba Konjoneh MAGGI Atl. Lecco-Colombo Costruz. Elia MATTIO A.S.D. Podistica Valle Varaita Thomas SERAFINI Athletic Club Firex Belluno



UNDER 20 DONNE

Aurora BADO Free-Zone Ilaria BRUNO Atl. Brugnera Pn Friulintagli Emma CASATI Atl. Piacenza Giulia MARANGON Atl. Vicentina Chiara PIZZOLATO Atl. Vicentina Arianna RENIERO Atl. Stronese-Nuova Nordaffari



STAFFETTA MISTA